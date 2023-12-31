عمرو الدالى يغرد مع دياموند فى سماء الجيزة
كتب -مسعد مجاهد
نجح عمرو الدالى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى دياموند فى مواصلة الانتصارات والعروض القويه بالفوز الكبير على فريق منشية ناصر بقيادة محمد فتحى بخماسية بيضاء فى مباراة الاسبوع الثالث عشر والاخير من الدور الأول بدورى القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم.
واصل الدالى عروضه القويه ونتائجه الإيجابية بالفوز الخامس على فريق منشية ناصر منفردا بصدارة المجموعة برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد منشية ناصر عند النقطة 14 فى المركز التاسع .
عبر الدالى عن سعادته بالفوز الخامس خارج الديار على فريق المنشيه القوى بخمسة أهداف نظيفه ليعود بفوز كبير وثلاث نقاط غاليه بها استقر فريق دياموند على قمة فرق الجيزه فى نهاية الدور الاول.