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عمرو الدالى يغرد مع دياموند فى سماء الجيزة

عمرو الدالى يغرد مع دياموند فى سماء الجيزة

كتب -مسعد مجاهد

نجح عمرو الدالى المدير الفنى لفريق الكرة الأول لنادى دياموند فى مواصلة الانتصارات والعروض القويه بالفوز الكبير على فريق منشية ناصر بقيادة محمد فتحى بخماسية بيضاء فى مباراة الاسبوع الثالث عشر والاخير من الدور الأول بدورى القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم.

واصل الدالى عروضه القويه ونتائجه الإيجابية بالفوز الخامس على فريق منشية ناصر منفردا بصدارة المجموعة برصيد 31 نقطة، بينما توقف رصيد منشية ناصر عند النقطة 14 فى المركز التاسع .

عبر الدالى عن سعادته بالفوز الخامس خارج الديار على فريق المنشيه القوى بخمسة أهداف نظيفه ليعود بفوز كبير وثلاث نقاط غاليه بها استقر فريق دياموند على قمة فرق الجيزه فى نهاية الدور الاول.

وأكد الدالى أن الفوز فى مباراة اليوم على المنشيه دعم وحافز كبير لمواصلة الفوز والاقتراب من الهدف المراد تحقيقه وهو حجز تذكرة الصعود لدورى القسم الثانى بالرغم من صعوبة المباريات، لكن نحن نتعامل مع المباريات على أنها مباريات كؤوس ودائما أطالب اللاعبين خلال المحاضرات بعدم التفريط فى أى نقطة داخل او خارج ملعبنا حفاظا على الصدارة.

واشاد الدالى خلال حديثه لملاعب بلدنا بإختيارات المدير الفنى السابق الصقر جمال دسوقى لمجموعة لاعبي دياموند ، وأشار أن الصقر شريك حقيقى فى نجاح المنظومة وما وصل إليه فريق دياموند من تحقيق إنتصارات وصدارة المجموعة.

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