طوخ يحصد ثلاث نقاط على حساب المطرية.. فى القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
نجح فريق طوخ بقيادة مدربه محمد خطاب فى تحقيق فوز هام وغالى على فريق المطرية بقيادة المخضرم عبدالحميد على “ميدو” بهدف مقابل لاشيء فى المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب طوخ فى إطار منافسات الجوله الثالثه عشر والاخيره من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
واصل خطاب سلسلة عروضه القوية ونتائجة الطيبه بالفوز على فريق المطرية العنيد بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدى عواد فى منتصف الأول
بهذا الفوز وصل فريق طوخ للنقطة 26 فى المركز الثالث بترتيب الجدول، بينما ظل فريق المطرية فى المركز العاشر برصيد 13 نقطة .
عقب نهاية اللقاء أكد محمد النشيط أن الفوز على فريق صعب مثل المطريه كنا فى احتياج إليه نقدمة لجماهير طوخ الوفيه على روح محمد العمرى إدارى الفريق الأول، وأشاد بروح اللاعبين العاليه طوال شوطى اللقاء .