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طوخ يحصد ثلاث نقاط على حساب المطرية.. فى القسم الثالث

طوخ يحصد ثلاث نقاط على حساب المطرية.. فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

نجح فريق طوخ بقيادة مدربه محمد خطاب فى تحقيق فوز هام وغالى على فريق المطرية بقيادة المخضرم عبدالحميد على “ميدو” بهدف مقابل لاشيء فى المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب طوخ فى إطار منافسات الجوله الثالثه عشر والاخيره من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

واصل خطاب سلسلة عروضه القوية ونتائجة الطيبه بالفوز على فريق المطرية العنيد بهدف دون رد سجله اللاعب محمد مجدى عواد فى منتصف الأول

بهذا الفوز وصل فريق طوخ للنقطة 26 فى المركز الثالث بترتيب الجدول، بينما ظل فريق المطرية فى المركز العاشر برصيد 13 نقطة .

عقب نهاية اللقاء أكد محمد النشيط أن الفوز على فريق صعب مثل المطريه كنا فى احتياج إليه نقدمة لجماهير طوخ الوفيه على روح محمد العمرى إدارى الفريق الأول، وأشاد بروح اللاعبين العاليه طوال شوطى اللقاء .

واضاف النشيط أن المباراة كانت طيبه من جانب الفريقين قدموا كرة جميله نالت إعجاب الحاضرين وكانت المباراة مفتوحة وأضاعوا مهاجمة الفريقين فرص مؤكدة وخاصة لاعبى طوخ الذى حرمهم القائم من تسجيل أكثر من هدف عن طريق الموهوب محمد فهمى حماصه” واللاعب الزئبقى حسام محمود ومحمد السيد.

واضاف النشيط بالرغم من صعوبة المباراة تمكنا أن نحصد نقاط المباراة وسوف نبدا رحلة انتصارات جديدة وصراع نحو القمه.

وأختتم خطاب الحديث حول اللقاء قائلا:” نحن نعانى النقص العددي من بعد مباريات الإسبوع الثالث وندعم صفوفنا دائما بعدد من الشباب تحت السن لإكتمال قائمة المباريات ودائما نجتهد ونسعى أن نقدم افضل ما لدينا حفاظا على المكان والكيان وذلك بدعم معنوى كبير من أبناء طوخ الأوفياء واليوم وقفنا دقيقه حداد شعرنا من خلالها أننا ندخل معركه ولابد أن ننتصر لنقدم الفوز هدية لأبناء طوخ على روح فقيدنا محمد العمرى .

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