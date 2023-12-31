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أبو رجيلة يقود إسكو للفوز على القناطر بهدفين فى القسم الثالث

أبو رجيلة يقود إسكو للفوز على القناطر بهدفين فى القسم الثالث.

كتب -مسعد مجاهد

عاد فريق إسكو بقيادة مدربة أشرف ابو رجيلة مرة اخرى للانتصارات بالفوز على فريق القناطر بقيادة اسماعيل ضم ضم بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة التى تشرف عليها منطقة القاهرة لكرة القدم.

حقق ابو رجيله فوز هام وغالى على فريق القناطر بهدفين دون رد سجلهما محمود صبرى ومحمود السيد ، بهذا الفوز وصل فريق إسكو للنقطه 17 فى المركز الثامن،بينما توقف فريق القناطر عند النقطة 17 فى المركز التاسع.

أكد اشرف أبو رجيلة المدير الفنى لفريق اسكو على أهمية الفوز والثلاث نقاط فى ختام مباريات الدور الأول لرفع الروح المعنويه والنفسية للجهاز الفنى واللاعبين.

وقال عبد الصمد المدرب العام لفريق اسكو استعدينا لمباراة القناطر استعداد جيد ودرسنا نقاط القوة والضعف لفريق القناطر الشرس من خلال المباريات السابقه، واشتغلنا عليها خلال التدريبات اليومية،كنا موفقين وحصدنا نقاط المباراة.

واضاف محمد سعد مدرب فريق إسكو كنا فى احتياج للفوز،
فى ذلك التوقيت، احترامنا فريق القناطر ،وقدم لاعبى اسكو ما طلب منهم خلال محاضرة المباراة والتزموا بتعليمات المدير الفنى وتمكنوا من الفوز على خصم عنيد مثل فريق القناطر واعتبرناها بداية لمشوار جديد فى جدول مباريات الدور التانى .

واختتم صلاح محمود المشرف العام على فريق الكرة الأول لنادى اسكو قائلا:الرغبه والإصرار والعزيمة كانت شعار لاعبى إسكو منذ انطلاقة صافرة البداية ، وبدأنا التهديف مبكرا مما أدى إلى ثقة اللاعبين فى الفوز بالمباراة.

عقب نهاية المباراة اجتمعنا وتعاهدنا جميعا جهاز فنى ولاعبين على تقديم مستوى يليق بإسم وتاريخ نادى اسكو العريق ،ونحن مجلس إدارة سوف نقدم الدعم والمساندة المادية والمعنوية فى حالة استقرار الفريق للوصول إلى المربع الذهبى بدء من مباريات الدور التانى.

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