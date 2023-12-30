نتائج السادسة تشعل القاهرة، فوز طوخ والبلاستيك وبنها وهزيمة بطا والقناطر وتعادل بهتيم والمرج
كتب -مسعد مجاهد
انتهت اليوم مباريات الدور الأول من دورى القسم الثالث، المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
وشهدت الجولة الثالثة عشرة،فوز كلا من البلاستيك،اسكو، بنها ،طوخ ، وتعادل قليوب والطيران
وبهتيم المرج وهزيمة بطاوالمطريةوالماظه
أبو السعود، القناطر.
وجاءت النتائج على النحو التالى:
1الماظه 3 البلاستيك
2إسكو 0 القناطر
0قليوب 0 الطيران
3هليوبوليس 1 أبو السعود
1طوخ 0 المطريه
1بهتيم 1 المرج
0 بطا 2 بنها
وجاء ترتيب المجموعة السادسة عقب نهاية مباريات الدور الأول كالتالى: