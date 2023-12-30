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نتائج السادسة تشعل القاهرة، فوز طوخ والبلاستيك وبنها وهزيمة بطا والقناطر وتعادل بهتيم والمرج

نتائج السادسة تشعل القاهرة، فوز طوخ والبلاستيك وبنها وهزيمة بطا والقناطر وتعادل بهتيم والمرج

كتب -مسعد مجاهد

انتهت اليوم مباريات الدور الأول من دورى القسم الثالث، المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

وشهدت الجولة الثالثة عشرة،فوز كلا من البلاستيك،اسكو، بنها ،طوخ ، وتعادل قليوب والطيران
وبهتيم المرج وهزيمة بطاوالمطريةوالماظه
أبو السعود، القناطر.

وجاءت النتائج على النحو التالى:

1الماظه 3 البلاستيك

2إسكو 0 القناطر

0قليوب 0 الطيران

3هليوبوليس 1 أبو السعود

1طوخ 0 المطريه

1بهتيم 1 المرج

0 بطا 2 بنها

وجاء ترتيب المجموعة السادسة عقب نهاية مباريات الدور الأول كالتالى:

1_ البلاستيك 33
2 _بنها 30
3_طوخ 26
4 _الطيران 21
5_ قليوب 19
6-بهتيم 19
7- المرج 18
8- القناطر 17
9- أسكو 17
10- المطرية 13
11-هليوبوليس 12
12_ بطا 10
13_ الماظة 8
14_ابوالسعود 3

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