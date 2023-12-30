سبورتعاجل

عبدالغنى يواصل انتصاراته مع البلاستيك بالفوز على الماظه 3/1

عبدالغنى يواصل انتصاراته مع البلاستيك بالفوز على الماظه 3/1

كتب -مسعد مجاهد

واصل احمد عبد الغنى المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى البلاستيك انتصاراته المتتالية بالفوز الكبير على فريق الماظة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الختاميه لجدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

نجح “عبدالغنى” فى تحقيق فوز ثمين خارج الديار على فريق الماظه 3/1، سجل للبلاستيك محمد حسين “تريكه”
هدف،و هدفين للقناص شريف كامبوس، بهذا الفوز يرفع فريق البلاستيك رصيدة للنقطة 33 معتلى صدارة المجموعة منفردا ، بينما توقف رصيد الماظه عند النقطة 8 فى المركز ال13 بجدول الترتيب.

قال أحمد عبد الغنى عقب نهاية لقاء الماظه : المباراة كانت صعبه وتأخرنا بهدف ولكن تمكنا من احراز هدف التعديل فى مدة بسيطه وأحرزنا هدفي التقدم وسيطرنا على مجرى اللقاء وخاصة فى شوط المباراة الثاني.

واضاف عبد الغنى التخاذل من جانب بعض اللاعبين صعب الأمور علينا لفترة قصيره واستطعنا تعديل أوراقنا وقدمنا عرض طيب فنيا وبدنيا وكنا الأسرع دائما فى الوصول إلى المرمى .

وأكمل عبدالغنى الصعود للقمه صعب ولكن الاصعب ان تحافظ عليها ونحن نغلق ملف الفوز على الماظه وسوف نسعى جاهدين خلال الفترة القادمه لمواصلة الانتصارات والحفاظ على قمة الترتيب آملين الابتعاد عن أقرب منافسينا حتى نحقق مانريد .

واختتم عبدالغنى حديثه قائلاً:” حرصنا على أن نختم الدور الأول ونحن فى الصدارة وسنبدأ بدايه جديدة الدور الثانى وهناك بعض التعديلات خلال انتقالات يناير الشتوية ، وأكد على اقامه مباراة وديه غدا مع فريق برطس للاطمئنان على سلامة وجاهزية جميع اللاعبين قبل فترة الراحة ما بين الدورين وأشار أن هناك شكل وأداء جديد ومختلف خلال انطلاقة مباريات الدور الثانى

Post Views: 102
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of * وداع العام وانقضاء الأيام *

* وداع العام وانقضاء الأيام *

منذ 9 ساعات
Photo of محافظ الشرقية ينعي وفاة شقيق المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة

محافظ الشرقية ينعي وفاة شقيق المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة

منذ 9 ساعات
Photo of جنرال العاصمة يحافظ على مركز الوصيف..بفوزة على بطا 2/0

جنرال العاصمة يحافظ على مركز الوصيف..بفوزة على بطا 2/0

منذ 9 ساعات
Photo of نتائج السادسة تشعل القاهرة، فوز طوخ والبلاستيك وبنها وهزيمة بطا والقناطر وتعادل بهتيم والمرج

نتائج السادسة تشعل القاهرة، فوز طوخ والبلاستيك وبنها وهزيمة بطا والقناطر وتعادل بهتيم والمرج

منذ 9 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!