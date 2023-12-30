عبدالغنى يواصل انتصاراته مع البلاستيك بالفوز على الماظه 3/1
كتب -مسعد مجاهد
واصل احمد عبد الغنى المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى البلاستيك انتصاراته المتتالية بالفوز الكبير على فريق الماظة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الختاميه لجدول مباريات الدور الأول من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
نجح “عبدالغنى” فى تحقيق فوز ثمين خارج الديار على فريق الماظه 3/1، سجل للبلاستيك محمد حسين “تريكه”
هدف،و هدفين للقناص شريف كامبوس، بهذا الفوز يرفع فريق البلاستيك رصيدة للنقطة 33 معتلى صدارة المجموعة منفردا ، بينما توقف رصيد الماظه عند النقطة 8 فى المركز ال13 بجدول الترتيب.