بالصور : راضي رشاد يتابع انتظام سيرالعمل بالوحدات الصحية بابشواى
الفيوم / احمد العجماوى
تفقدصباح اليوم الدكتور راضي رشاد محمد ، مدير الاداره الصحية بابشواى يرافقة فريق الإدارة من القسم الوقائي والرعاية الأساسية والتفتيش المالى والإدارى ، ضم الفريق الاستاذ محمد صابر رئيس التفتيش المالى والإدارى بالإدارة ،، والاستاذ احمد العجماوى كبير المراقبين الصحيين بالإدارة ،،، والاستاذ احمد خالد مراقب الترصد ، والاستاذ اسلام جودة مراقب صحة البيئة ،، والأستاذة اسماء سامى مشرفة الرعاية الأساسية بالإدارة ،،
بالمرور على وحدات صحة الأسرة بناحية كفر عبود ، والياس ، وشكشوك ، والحيلانى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق المساعد ,,,
وذلك بناءا على توجيهات الدكتور سامح العشماوى – وكيل وزارة الصحة بالفيوم،،
في إطار حرص وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة وقياس مدى رضاء المواطنين على الأداء بالخدمة الصحية المقدمة ,,,
وتفقد خلال الزيارة بالوحدات المذكورة ، حجرة الاستقبال والطوارئ والمعمل والصيدلية والأسنان وغرفة الطعوم وحجرة تنظيم الأسرة بالوحدات ، والتأكد من مدى توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وكذلك توافر الأمصال واسطوانات الأوكسجين ,, والالتزام بالزى والمواعيد الرسمية والحضور والانصراف فى المواعيد المحددة صباحا ومساء ،، وتواجد النوبتجيات،،