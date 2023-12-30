بالصور : راضي رشاد يتابع انتظام سيرالعمل بالوحدات الصحية بابشواى

الفيوم / احمد العجماوى

تفقدصباح اليوم الدكتور راضي رشاد محمد ، مدير الاداره الصحية بابشواى يرافقة فريق الإدارة من القسم الوقائي والرعاية الأساسية والتفتيش المالى والإدارى ، ضم الفريق الاستاذ محمد صابر رئيس التفتيش المالى والإدارى بالإدارة ،، والاستاذ احمد العجماوى كبير المراقبين الصحيين بالإدارة ،،، والاستاذ احمد خالد مراقب الترصد ، والاستاذ اسلام جودة مراقب صحة البيئة ،، والأستاذة اسماء سامى مشرفة الرعاية الأساسية بالإدارة ،،

بالمرور على وحدات صحة الأسرة بناحية كفر عبود ، والياس ، وشكشوك ، والحيلانى وذلك لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من تواجد الأطباء والتمريض والفريق المساعد ,,,

وذلك بناءا على توجيهات الدكتور سامح العشماوى – وكيل وزارة الصحة بالفيوم،،



في إطار حرص وزارة الصحة علي المتابعة المستمرة وقياس مدى رضاء المواطنين على الأداء بالخدمة الصحية المقدمة ,,,

وتفقد خلال الزيارة بالوحدات المذكورة ، حجرة الاستقبال والطوارئ والمعمل والصيدلية والأسنان وغرفة الطعوم وحجرة تنظيم الأسرة بالوحدات ، والتأكد من مدى توافر المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ وكذلك توافر الأمصال واسطوانات الأوكسجين ,, والالتزام بالزى والمواعيد الرسمية والحضور والانصراف فى المواعيد المحددة صباحا ومساء ،، وتواجد النوبتجيات،،

وفى السياق ذاته استمع سيادتة إلى المعوقات التي تواجه الفريق الطبى والعمل على حلها في اقرب وقت,, كما تابع الفريق المرافق له أعمالة بالوحدات وعمل تقرير مفصل للعرض على سيادته ,,,