الجنرال يهزم بطا بهدفين مؤكدا على المركز التانى فى تالتة القاهرة
كتب -مسعد مجاهد
نجح الجنرال محسن عبدالمحسن المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى بنها فى الفوز على فريق بطا بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى دارت بينهم مساء اليوم ضمن ختام مباريات الإسبوع ال13 من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية
حقق الجنرال محسن عبدالمحسن الفوز السابع على التوالى وجاء على حساب فريق بطا بهدفين دون رد ،سجلهما عبدالله عبدالنبى وأحمد يحيى ، بهذا الفوز يرفع فريق بنها “العاصمه” رصيده للنقطة 30 يحتل بهم المركز الثانى خلف البلاستيك المتصدر برصيد 33 نقطه ، بينما تجمد رصيد بطا عند 10 نقاط فى المركز الثانى عشر بترتيب الجدول.