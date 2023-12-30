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الجنرال يهزم بطا بهدفين مؤكدا على المركز التانى فى تالتة القاهرة

الجنرال يهزم بطا بهدفين مؤكدا على المركز التانى فى تالتة القاهرة

كتب -مسعد مجاهد

نجح الجنرال محسن عبدالمحسن المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى بنها فى الفوز على فريق بطا بهدفين مقابل لاشيء فى المباراة التى دارت بينهم مساء اليوم ضمن ختام مباريات الإسبوع ال13 من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية

حقق الجنرال محسن عبدالمحسن الفوز السابع على التوالى وجاء على حساب فريق بطا بهدفين دون رد ،سجلهما عبدالله عبدالنبى وأحمد يحيى ، بهذا الفوز يرفع فريق بنها “العاصمه” رصيده للنقطة 30 يحتل بهم المركز الثانى خلف البلاستيك المتصدر برصيد 33 نقطه ، بينما تجمد رصيد بطا عند 10 نقاط فى المركز الثانى عشر بترتيب الجدول.

عبر “الجنرال” عقب نهاية المباراة عن فرحته الكبيرة وسعادته البالغة، بالفوز خارج الديار على فريق بطا الشقيق بهدفين دون رد ، وأكد أن لاعبى بنها قدموا مباراة كبيرة وكانوا الأفضل واستحقوا نقاط المباراة .

وقال الجنرال:” لاعبى بنها رجال وعلى قدر المسئولية وقدموا مستوى يليق باسم نادى بنها بالرغم من الظروف الصعبه الفترة الماضيه .

واضاف محسن عبد المحسن مؤكدا:” دعم ومساندة جماهير نادى بنها وأعضاء الجمعية العمومية هو السبب الحقيقى وراء انتصارات الفريق فى ال7 مباريات الماضيه
وسوف نسعى لمواصلة الانتصارات لرسم الفرحة على وجوه أبناء العاصمه ومحبى فريق الكرة .

وأختتم الجنرال حديثه قائلاً :” منح لاعبى الفريق الأول راحة سلبيه 48 ساعة ثم يستأنف التدريبات الجماعية إستعدادا لمباراة فريق بهتيم فى افتتاح جولات الدور الثاني، مطالبا بغلق ملف الدور الأول، مشيرا إلى أن الجهاز والفريق يحتاج مساندة المجلس والجماهير من أجل تحقيق آمال وطموحات أبناء العاصمة وعودة الفريق للقسم الثانى كما كان فى السابق .

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