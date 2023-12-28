محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب لما قدمته إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية
محافظ الشرقية يُشيد بمجهودات شركة مياه الشرب لما قدمته إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة من أنشطة تثقيفية وندوات توعوية لطلاب المدارس خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024
الشرقية/مرفت عبدالقادر احمد
أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الدور الهام لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية بنطاق المحافظة والقيام بأعمال الصيانة لخطوط وشبكات المياه والصرف وإطلاقها خدمات جديدة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوصيل كوب ماء نظيف لهم، وكذلك إطلاق حملات توعوية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه , مشيدا بدور إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة خلال الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2023 / 2024 لما قدمته من ندوات توعوية وأنشطة تثقيفية لطلاب المدارس بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.