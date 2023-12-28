قافلة حياة كريمة بقرى بقرية الديرس بالدقهلية
كتبت /ناهد حسب الله
نظم فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر أولى فعاليات القافلة الثقافية المقامة بقرية الديرس، التابعة لمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، ضمن برنامج المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” الذي نظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، والمعد برعاية وزارة الثقافة.
بدأت فعاليات اليوم الأول بمحاضرة بعنوان “السلام ونزع السلاح” بمدرسة عنايات مصطفى عرفان للتعليم الأساسي، استهل خلالها مدير المدرسة محمود عبد الحق، حديثه بتوضيح مفهوم السلام وكيف يتحقق في أي مجتمع، و كذلك المعوقات التي تحول دون تحقيق الأمن والسلام في العالم.
وأضاف أن دول العالم تعمل حاليا على استخدام الطاقة النووية بشكل سلمي، كونها من أخطر الأسلحة التي تهدد البشرية وتعرض البيئة الطبيعية والأجيال القادمة للخطر.
وأقيمت فقرة اكتشاف مواهب للطلاب في الإلقاء الشعري، قدمت خلالها الموهوبة بسملة شمس الدين قصيدتين بعنوان لما جيت أكتب عن أمي، وأنا المعارف.
تقام الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وفرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر.