الهجان  .. يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية بالقليوبية صور 

عاجل .. انفجار قرب السفارة الإسرائيلية في نيودلهي

وزير السياحة يلتقي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري