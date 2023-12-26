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القباج: تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا.. وتناشد السائقين بتروي السلامة على الطريق

القباج: تتابع حادث تصادم تريلا بسيارات في قنا.. وتناشد السائقين بتروي السلامة على الطريق

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

تتابع السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حادث تصادم سيارة تريلا بسيارات، بالقرب من مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى بقنا، والذي وقع مساء اليوم الاثنين، وأودى بحياة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعي بقنا بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فريق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وناشدت القباج السائقين بتروي السلامة على الطريق والتعامل بحرص خاصة في ظل الشبورة المائية في فصل الشتاء لمنع وقوع وتكرار مثل تلك الحوادث على الطرق.

وجاري المتابعة حاليا من قبل فريق الإغاثة بمديرية التضامن بقنا وتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

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