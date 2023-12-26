الرياضة “فيفا” يوضح كيفية اختيار 32 فريقا للمشاركة في مونديال للأندية 2025

“فيفا” يوضح كيفية اختيار 32 فريقا للمشاركة في مونديال للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن طريقة تحديد المتنافسين على أول بطولة لكأس العالم للأندية والتي ستضم 32 فريقا في عام 2025.

وستقام النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، وهي بطولة جديدة وموسعة تضم 32 فريقا، في الولايات المتحدة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

ونشر الفيفا صورا توضح كيفية اختيار الفرق المشاركة، حيث يمكن للأندية الحصول على مكان من خلال منافستها الرئيسية للأندية بإحدى الطريقتين، التتويج كأبطال، أو من خلال ترتيبهم، على أن يتم اكتساب النقاط من خلال النتائج والتقدم في تلك المنافسة.

ويتم تخصيص المكان النهائي لناد من البلد المضيف الويالات المتحدة الأمريكية.

مشاركة النادي الأهلي المصري في مونديال الأندية بشكلها الجديد، ستكون بصفته بطل نسخة دوري أبطال إفريقيا لنسختي 2021،2022.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة عن قائمة الأندية التي ضمنت تأهلها مباشرة إلى بطولة كأس العالم للأندية، وضمت الوداد المغربي من إفريقيا حتى الآن، الهلال السعودي، وأوراوا الياباني عن آسيا، ريال مدريد، وتشيلسي، ومانشستر سيتي عن أوروبا.

ويضم النظام الجديد 12 فريقا أوروبيا في المونديال، و4 من إفريقيا ومثلها من آسيا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى 6 من أمريكا الجنوبية، وفريق من أوقيانوسيا، مع وجود فريق ممثل للبلد المضيف.

وفاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بلقب كأس العالم للأندية 2023 منذ عدة أيام للمرة الأولى في تاريخه، وفي النسخة الأخيرة من البطولة بشكلها القديم.