مجلس إدارة مجموعة اسيروس العالميه للاستشارات يهنئ عبد الفتاح السيسي بفوزة بالأنتخابات الرئاسية

كتبت: مايسة أبو عامر

هنأ مجلس إدارة مجموعة اسيروس العالميه للاستشارات والتسويق والدعم اللوجيستي في افريقيا برئاسة الدكتورة “حنان البرنس” رئيس مجلس إدارة ،والدكتور”ادم ماديلاء” والسيد “حسن موادزايا” والإعلامية “ايمان العقاد” الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفوزه بمنصب رئيس الجمهورية لدورة ثالثة في الانتخابات الرئاسية وتوليه مهام القيادة، وهو أهل الأمانة والثقة.

وأشار مجلس الإدارة على أن الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة، التي تكثُر فيها التحديات، وتتعاظم فيها المسؤوليات، ومن ثمَّ جاءت أصوات المصريين بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية، بتثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل هذا الوطن، وشعبه العظيم.

وعبَّر مجلس الإدارة عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليه الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، وكذا التحضُّر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.