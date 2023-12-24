Come Baby Come لـ محمد رمضان تتخطى 750 مشاهدة على يوتيوب
كتبت:مروة حسن
إحتفل النجم محمد رمضان بأغنيته “كم بيبى كم” صدارة الأعلى مشاهدة على موقع اليوتيوب ومنصات السوشيال ميديا، والذى قام بغنائها من فيلم “هارلي” الذى تم طرحه في موسم عيد الفطر الماضى، حيث الأغنية في الاحصائيات السنوية تعتبر الأعلى مشاهدة، حيث حققت حوالى 270 مليون مشاهدة، ونجاحها جعل جمهورها يستخدموها كفيديوهات قصيرة “شورتس” وحققت أكثر من نص مليار مشاهدة على اليوتيوب، وبالاحصائيات تعتبر الأعلى مشاهدة خلال العام، وحقق رمضان مؤخرا نجاح كبير مع روتانا .
وتقول كلمات أغنية “كم بيبى كم”
قفلت اللعبة معايا الشفرة
انا ماعاشرش الناس الصفرة
الاعلى آجرًا فالقارة
باسبوري مافضلش فيه صفحة
أنا عايز البيضة
Come Baby Come
لا عايز السمرة
Come Baby Come
أكل الوزة
Come Baby Come
ولا أكل البطة
Come Baby Come
ساعة بتتقل
Come Baby Come
وساعة كده شابطة
Come Baby Come
وأنا بحاول بس مش فاكر اسمها اصلا
Come Baby Come
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
من بدري عليكي قاطع مابحبكيش لما تكدبي
تشيكي تشيكي صحي النوم ويكي ويكي
عايزك معاهم تبقي برو بس معايا تبقي ليدي .