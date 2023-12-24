مؤسسه أصحاب الهمم تحتفل باليوم العالمي للاعاقه
كتب رزق ملاك شفيق
اقميت امس الجمعه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٢
احتفاليه باليوم العالمي للاعاقه كانت فى تمام الساعة الخامسة مساء
وبدأت الحفله بالسلام الجمهورى ثم القران الكريم
ثم قدموا الاولاد ذوى القدرات الخاصة عدد من الفقرات منها فقره الانشاد الديني وفقرات استعراضيه وفقرات لشيف حنان وفقرات مفتوحة
وفقره للمعرض من صنع الاولاد ذوى الاحتياجات الخاصة
وتم تكريم بعض الشخصيات
وكان عدد كبير من الشخصيات العامه في العمل الخدمي في حضور عدد من النواب النائب مجاهد نصار ونائب مجلس الشيوخ سيد حجازى ورئيس حى شرق شبرا الخيمه
والدكتوراه منال محروس كبيرى مخرج الاذاعه والتليفزيون
وعدد من الصحافيين والإعلاميين وأشاد جميع الحاضرين بنجاح هذه الاحتفالية
والجهد المبذول لكى يرسمو الفرحه والبهجة على وجوه الاولاد ذوى القدرات الخاصة
ثم تحدث الأستاذ عيد سعيد عن المؤسسه والخدمات التى تقوم بها لى اولادنا وقال ايضا .
نحن نشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي
للوقوف بجانب اولادنا وعمل لهم قوانين مثل قانون كارت الخدمات المتكاملة ومجانيه التعليم والصحه ورأينا نسبه أعضاء نواب فى مجلس الشعب
و اعضاء فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ ونحن جميعا نرى دائما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى يقف بجوار اولادنا ويشجعهم باستمرار فهو اب حنون علىهم
وشكر الاستاذ عيد سعيد جميع أهالى الاولاد على تشجيع أولادهم والوقوف بجانبهم حتى أصبح منهم حصلوا على بطولات فى الرياضه والثقافة والفنون والحصول على ميداليات فضية وذهبية وبرونزية .