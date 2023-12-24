السجن 5 سنوات للمتهم بالتعدى على طفلة فى الشرقية

كتبت / مرفت عبدالقادر احمد

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية سائقا بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على طفلة بمركز منشأة أبو عمر،

صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى ويحيى عادل صادق وشادى المهدى عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكرى.

وتعود أحداث القضية رقم 3150 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة أبو عمر، المقيدة برقم 1826 لسنة 2023 كلى شمال الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم محمد م ع ع، 40 سنة، سائق، مقيم بمركز منشأة أبو عمر، إلى المحاكمة الجنائية فى محكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتعدى على الطفلة المجنى عليها خ ع ع م ع، 17 سنة، مقيمة بمحافظة قنا، وذلك داخل منزله بدائرة مركز منشأة أبو عمر.

وتبين من التحريات وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجنى عليها وأنه وعدها بالزواج وقام بالتعدى عليها.