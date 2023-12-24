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إصابة سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بالعجوزة

إصابة سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بالعجوزة

كتبت /مرفت عبدالقادر احمد

أصيبت سيدة ونجلها في حادث انقلاب توك توك بمنطقة أرض اللواء في العجوزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى للعلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فور تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى منطقة أرض اللواء بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب التوك توك، وإصابة سيدة ونجلها، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

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