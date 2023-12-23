رجل الأعمال دكتور حامد الجابري نائب رئيس الحمله الوطنية لدعم الرئيس السيسي للأعلام السياسي يهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الإنتخابات الرئاسية

خالد الدومة

تقدَّم رجل الأعمال دكتور حامد الجابري نائب رئيس الحمله الوطنية لدعم الرئيس السيسي للأعلام السياسي بخالص التَّهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسِ الجمهوريَّة؛ بمناسبة فوزه في الاتخابات الرئاسيَّة 2024، وتجديد الشَّعب المصري ثقتَه في الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذه المرحلة المهمَّة لقيادة الوطن واستكمال خطط البناء والتَّنميةِ والاستقرار؛ لتحقيق نهضة الوطن ونموِّه وازدهارِه.

وأكد حامد الجابري أن الشعب المصرى اصطف على صناديق الانتخابات ليقينه بأنه رغم التحديات التى تولى فيها الرئيس مسئولياته، هناك إنجازات غير مسبوقة لا ينكرها أحد.

ودعا الدكتور حامد الجابري جموع الشعب المصري للالتفاف خلف القيادة السياسية لاستكمال خطط البناء والتنمية على طريق الجمهورية الجديدة.وأكد الدكتور نائب رئيس الحمله الوطنية لدعم الرئيس السيسي للأعلام أن المواطنين الذين خرجوا بالملايين في العملية الانتخابية كانوا حريصون على الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيسهم، أثبتوا وبحق أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوعي الفكري وقدموا صورة مضيئة للديموقراطية والحرص على بناء المستقبل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بنسبة أصوات بلغت 89.6% من إجمالى الأصوات، بعدد أصوات 39 مليونا و702 ألف و541 صوتا، وذلك في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وقد أدلى المصريون في الخارج بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، أيام 1 و2 و3 ديسمبر ، بينما أدلى المصريون في الداخل بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، 10 و11 و12 ديسمبر .