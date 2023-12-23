بالإنفوجراف…. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٦ إلى٢٣ ديسمبر الجاري

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري وتشمل:

– متابعة مستمرة لجهود الوزارة فى القطاعات المختلفة، وتقييم الوضع الراهن لاختصاصاتها، وبحث سبل تطوير آليات العمل بها.

– تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني بالمرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بالمنوفية، وذلك استكمالًا لجهود تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات الغير رسمي .

– وزيرة البيئة تشارك في اطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي.

– طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

– وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإستعراض خطط واستراتيجيات الجهاز خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من أعمال فى الملفات المختلفة

الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر الجاري:

“وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مع العاملين بقطاع نوعية البيئة لمتابعة أهم الملفات وتقييم الوضع الراهن لها، وبحث سبل تطوير آليات العمل به “

– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تجتمع بالعاملين بقطاع نوعية البيئة بالوزارة لمناقشة التحديات والأوضاع الراهنة وتطوير سير العمل بالقطاع والاجراءات الحالية والمستقبلية للموضوعات المعنى بها القطاع ، وتشمل أقسام رصد نوعية الهواء والانبعاثات الصناعية ، ومستويات الضوضاء، نوعية المياه ، وصحة البيئة، ونوعية الأرض والتربة والتشجير، وعوادم المركبات . حيث اطلعت وزيرة البيئة على أخر مستجدات تنفيذ المهام الموكلة لهم، وبحثت معهم كيفية حل المعوقات التى تواجههم، فى مجالات جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فترتى الخريف والشتاء ، والشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط ، حيث تم زيادة عدد محطات الرصد والوصول إلى 121 محطة رصد والشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية ، والمعنية بإجراء عمليات الرصد اللحظي المستمر لانبعاثات مداخن المنشآت الصناعية والتى وصلت الة عدد 95 منشأة صناعية بعدد 477 نقطة رصد تشمل العديد من القطاعات الصناعية المختلفة. وايضا منظومة الإنذار المبكر لملوثات الهواء بوزارة البيئة والتى تشمل كافة مناطق جمهورية مصر العربية المأهولة بالسكان، وجهود أعمال تطوير قواعد بيانات شبكة رصد مستويات الضوضاء، حيث تم زيادة عدد محطات رصد مستويات إلى43 محطة رصد، وجهود الوزارة للحفاظ على جودة الهواء من خلال مجابهة الانبعاثات الصادرة عن المركبات ودور المركز الفني لفحص عوادم المركبات التابع للوزارة، والذي يقوم بتنفيذ برنامج مستمر لفحص عادم المركبات على الطرق، وأيضا اخر مستجدات التعاون مع مركز الحد من المخاطر لرصد الملوثات خلال مرحلته الاولى والمراحل الحالية ، وايضا إجراءات التعاون الحالية والمستقبلية ،مع مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ، والذى يتم بالتعاون مع البنك الدولى .كما تم استعراض اجراءات التعاون مع مشروع إدارة التلوث و صحة البيئة التابع للبنك الدولي ، كما اطلعت الدكتورة ياسمين فؤاد على الإجراءات المتخذه لتحسين نوعية المياه، والتقرير النهائي لوضع المياه بمنطقة البحر المتوسط وخليج العقبة والسويس، وايضا جهود الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والبحرية .وايضا جهود إدارة صحة البيئة، حيث تسعى وزارة البيئة نحو تشجع منشآت الرعاية الصحية فى التحول نحو منشآت خضراء ومستدامة، ، وكذلك اخر مستجدات حملات التشجير .

الأربعاء الموافق ٢٠ ديسمبر الجاري:

” البيئة تنفذ البرنامج التدريبي الثاني بالمرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بالمنوفية”

– الدكتورة ياسمين فؤاد، تؤكد أن وزارة البيئة قامت بتنفيذ البرنامج التدريبي للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بمحافظة المنوفية، والذي يأتي استكمالًا للبرنامج التدريبي الذى بدأته الوزارة الشهر الماضى من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات الغير رسمي، وذلك في إطار توجيهاتها بسرعة تقنين أوضاع العاملين بمنظومة المخلفات بدءًا بالتعريف بمسميات العاملين بمنظومة إدارة المخلفات كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، ومنحهم غطاء تأمينى مناسب ، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى بمحافظات (الدقهلية، القليوبية، كفر الشيخ، الغربية، المنوفية، الجيزة، والقاهرة)، وذلك بحضور ممثلى وزارات البيئة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وعدد كبير من عمال النظافة.

الجمعه الموافق ٢٢ ديسمبر الجاري:

” وزيرة البيئة تشارك في اطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي”

– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تشارك في اطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، الممولة من الاتحاد الأوروبي وتنفذها مؤسسة صناع الحياة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، كنموذج لدعم رواد الأعمال الشباب في مواجهة تحديات تغير المناخ في مصر، في ظل اهتمام الدولة المصرية بالملف البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، وتؤكد أن المشروع نموذج حقيقي للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والبحث العلمي لمواجهة تحدي تغير المناخ وطنيا .

” طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة “

– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تعلن قيام الوزارة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بطرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية للمخلفات بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ إحدى المحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ( كفر الشيخ / الغربية / قنا / اسيوط ). وذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لإستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، وأوضحت وزيرة البيئة أن مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس يعد أحد اهم مشروعات البنية التحتية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ والذى يقع على مساحة 30.000 م2 بطاقة تصميمية 480 طن يومى ليخدم المدن الرئيسية بالمحافظة ومنها مدينة برج البرلس ومدينة مصيف بلطيم هذا الى جانب مركزى مطوبس وبلطيم كما يهدف لإنتاج ما يقرب من 47.000 طن سنويا من السماد العضوى وما يقرب من 24.000 طن سنويا من الوقود البديل .RDF

السبت الموافق ٢٣ ديسمبر الجاري:

” وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإستعراض خطط واستراتيجيات الجهاز خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من أعمال فى الملفات المختلفة”

– الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تلتقى بالسادة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها ، تضمن الاجتماع تضمن عرض ماتم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الأستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.كما تم مناقشة أخر مستجدات الأتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر ، وقد استمعت وزيرة البيئة لمقترحات السادة العاملين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات والتى تضمنت اقتراحاً بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم افكاراً تساهم فى الاستغلال الامثل للمخلفات سواء الزراعية او الصلبة ، وقد ناقشت د. ياسمين فؤاد عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للإستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياة والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة ، كما تضمن الإجتماع عرض ما تم من اجراءت بملف الحد من الأكياس البلاستيكية.