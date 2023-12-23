بالإنفوجراف…. الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٦ إلى٢٣ ديسمبر الجاري
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٦ إلى ٢٣ ديسمبر الجاري وتشمل:
– متابعة مستمرة لجهود الوزارة فى القطاعات المختلفة، وتقييم الوضع الراهن لاختصاصاتها، وبحث سبل تطوير آليات العمل بها.
– تنفيذ البرنامج التدريبي الثاني بالمرحلة الأولى للعمالة غير المنتظمة فى مجال إدارة المخلفات بالمنوفية، وذلك استكمالًا لجهود تقنين أوضاع العاملين بقطاع المخلفات الغير رسمي .
– وزيرة البيئة تشارك في اطلاق مسابقة يوني جرين الوطنية لإيجاد الحلول المبتكرة للتخفيف من آثار تغير المناخ، بالتعاون بين مؤسسة صناع الحياة والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد الأوروبي.
– طرح مناقصة عامة دولية بشأن إنشاء مصنع المعالجة والتدوير بمدينة مطوبس محافظة كفر الشيخ من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.
– وزيرة البيئة تلتقى بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات لإستعراض خطط واستراتيجيات الجهاز خلال الفترة الماضية وما تم إنجازه من أعمال فى الملفات المختلفة
الإثنين الموافق ١٨ ديسمبر الجاري:
“وزيرة البيئة تعقد إجتماعًا مع العاملين بقطاع نوعية البيئة لمتابعة أهم الملفات وتقييم الوضع الراهن لها، وبحث سبل تطوير آليات العمل به “