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حالة الطقس اليوم .. ونصائح للوقاية من الأمراض في فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم غدا الجمعة

حالة الطقس اليوم .. ونصائح للوقاية من الأمراض في فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم غدا الجمعة

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

اسوق إليكم هنا بعض المعلومات حول حالة الطقس اليوم وبعض النصائح للوقاية من الأمراض في فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم غدا الجمعة ..

حيث اننا ونحن على مشارف فصل الشتاء المتوقع أن يبدأ يوم غدا الجمعة

فمن المتوقع إعتبارا من اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء لتسجل القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى ٢٠ درجة مئوية.

️كما يستمر الغطاء السحابي على شمال البلاد الذى يعمل على حجب أشعة الشمس وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

️وتكون الظاهرة المؤثرة خلال ساعات النهار هى نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد

والذى يؤدى الى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية .

️والفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلال جبال البحر الأحمر.

وعلى السادة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

كما انه يجب إعتبارا من اليوم وغدا معرفة معلومات حالة الطقس اولا بأول للحفاظ على صحة الإنسان والوقاية من نزلات البرد .. والحفاظ من الأمراض السارية بسبب انخفاض الحرارة والظواهر الجوية الموجودة بفصل الشتاء ..
كما يجب الإنتباه لارتداء الملابس الثقيلة المناسبة لانخفاض درجات الحرارة وحالة الطقس في فصل الشتاء.

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