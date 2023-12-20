إسكو مع أبو رجيلة بين الماضى والحاضر
كتب -مسعد مجاهد
ظهرت فوارق كبيرة منذ أن تولى أشرف أبو رجيله مهام تدريب فريق الكرة الأول لنادى إسكو،
تحديدا بعد الجولة الثالثه ولم يحصل الفريق على أى من النقاط بعد ثلاث مواجهات داخل وخارج ملعبه.
لكن تولى أبو رجيلة مهام المدير الفنى وعاونه عبدالصمد ومحمد سعد وفى ذلك الوقت كانت حصيلة نادى إسكو خاوية تماما وعارية من النقاط .
لكن أعاد أبورجيلة ترتيب أوراقة وأغلق على الفريق جميع الأبواب ونجح فى نشر الإستقرار الداخلى وبدأ بتركيز عالى فى إختيار تشكيلة المباريات مباراة تلو الآخرى .
واستطاع أبو رجيلة أن يعيد هيبة الفريق مره اخرى ولم يتلقى اى هزيمة داخل او خارج ملعبه وحقق الفوز فى ثلاث مباريات وخمسة تعادلات ليصل إلى النقطة 14 فى المركز السابع بعد أن كان متزيلا للمجموعة مع فريق أبو السعود.
أثبت أبو رجيلة للجميع أنه من أفضل المدربين فى دورى المجموعة السادسة القاهرة والقليوبية خلال ال 8 مباريات الماضية، ومازال مستمر فى تحقيق النتائج الإيجابية مع
أبناء القلعة الصفراء.