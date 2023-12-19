شباب رع 2007 يضرب شباك بهتيم بثلاثيه بيضاء
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب رع مواليد 2007 بقيادة امين على فوز كبير على فريق شباب بهتيم بقيادة اكرامى بصل ، فى المباراة التى جمعت بينهم اليوم على ملعب نادى بهتيم ضمن منافسات دورى ناشئين منطقة القليوبية.
نجح فريق رع فى الفوز على فريق بهتيم خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ،سجلهما يوسف سعيد، عمر شلبى، على علاء. بهذا الفوز يعتلى فريق رع قائمة الترتيب بالتساوى مع فريق مسطرد فى عدد النقاط .
ادار اللقاء تحكيميا منطقة القليوبية، عماد عمرو ساحه وعاونة أحمد محمد مساعد أول ،إسلام عادل فتحى مساعد ثان .
عبر امين على المدير الفنى لفريق رع عن سعادته البالغة وفرحتة الكبيرة بالفوز على فريق بهتيم ولكنه غير راض عن أداء اللاعبين فنيا وبدنيا ،واكد على ان هناك عقوبات سوف توقع على بعض اللاعبين المتخاذلين بعد الاطمئنان على النتيجه وخاصة اخر ربع ساعه من عمر المباراة.