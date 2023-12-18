شباب اسكو 2004 يهزم فيوتشر بالثلاثة
كتب -مسعد مجاهد
حقق فريق شباب إسكو مواليد 2004 بقيادة مدربة محمود الاشول فوز صعب على فريق مودرن فيوتشر بثلاثة اهداف لهدفين فى المباراة التى جمعت بينهم عصر اليوم الاثنين بملعب اسكو ضمن منافسات الأسبوع التاسع من مسابقة دورى ناشئين منطقة القاهرة.
نجح “الأشول” فى تحقيق فوز هام وغالى على فريق مودرن فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، سجل ثلاثية إسكو”هاتريك” للاعب الموهوب هشام فاروق، بهذا الفوز يرفع فريق إسكو رصيده للنقطة 17 فى المركز الرابع بجدول الترتيب.
عقب انتهاء المباراة عبر محمود الاشول المدير الفنى لفريق اسكو عن سعادته البالغة بالنتيجه والآداء طوال شوى المباراة .
واشاد الأشول بمستوى وآداء لاعبي اسكو وكان أبرزهم اللاعب زياد محمد نجاح ، لاعب محورى وتكتيكى ونجم لقاء اليوم وأكد أنه سوف يكون من اللاعبين أصحاب مستقبل كبير داخل القلعه الصفراء، حيث يعتمد عليه فى كثير من المباريات لحل شفرة الفوز وحصد النقاط الثلاثة .
الجدير بالذكر أن قطاع اسكو يتلقى دعم كامل بصفه مستمرة من قبل مجلس الإدارة برئاسة المحاسب محسن محمود وجهاز الكرة برئاسة أحمد أبو رحاب السعة وراء الفوز والانتصارات وبناء قاعدة يعتمد عليها السنوات القادمة لدعم صفوف الفريق الأول.
الجهاز الفنى والإدارى
لقطاع اسكو هم :
محمود الاشول مدير فنى
أحمد أبو رحاب رئيس القطاع
صلاح محمود مشرف عام على الكرة
خالد فتحى مدير فنى القطاع
حسين بسطاوى مدير إدارى القطاع