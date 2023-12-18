سموحة أحرج الزمالك فى دورى براعم منطقة الجيزة
كتب -مسعد مجاهد
تعادل فريق الزمالك مواليد 2014 مع فريق سموحة بقيادة “ديبو”، بهدف لكل فريق فى المباراة التى دارت بينهم أول أمس فى إطار منافسات بطولة دورى مهرجانات براعم منطقة الجيزة لكرة القدم.
قدم فريق سموحة مباراة أكثر من رائعة، وكان الافضل على مدار شوطى المباراة والأقرب للفوز، لولا سوء التوفيق الذى لازم لاعبى سموحة لخرجت المباراة بوابل من الأهداف .
الجدير بالذكر أن جميع المراحل السنية لقطاع سموحة يؤدوا اداء متميز فى هذه البطوله،وليس بجديد على قطاع سموحة أن يقدم أفضل المستويات الفنية والبدنية فهو قطاع يمتلك الكثير من اللاعبين أصحاب المواهب والمهارات الخاصة.
وسبق أن طلب نادى الزمالك فى صورة عروض رسمية ضم عدد من لاعبى قطاع سموحة فى مختلف الفئات السنية كما حدث بالفعل على مدار 5 سنوات مع أندية الدورى الممتاز .
وقال إلهامى فرج الشهير ب “القيصر”
مدير قطاع سموحة فرع القليوبية،قطاع
سموحة منجم من الذهب ومقبرة مليئه بالمعادن النفيسة،
ونحن الآن نجنى ثمار سنوات طويلة من الجهد والتعب.
وأضاف “القيصر” عبر حديثة لجريدة صوت مصر الرياضى: ” أننا نتلقى عروض من أندية الدورى الممتاز بصفة مستمرة ، فى كل مشاركة رسمية للأكاديمية التى تبرز المواهب أثناء المشاركات الرسمية على أرض الواقع.
واستكمل “القيصر” مؤكدا : ندعم فرق الممتاز فى كل موسم،ونحن منظومة دائما تصنع المعجزات
خلال العمل بالبرامج التدريبية المطورة والسعى وراء كل ماهو جديد وحديث فى علم تدريب الساحرة المستديرة.
وأختتم القيصر حديثه قائلاً: ” البرنامج السنوى الذى نسعى لتطبيقة على أرض الواقع، يعمل على زيادة النواحى الفنية والبدنية والارتقاء بمستوى وتنمية المواهب الحقيقية والعمل على زيادة الكفاءات .
حيث الروح القتالية والتحدى والعزيمة، والأداء الرجولى وزرع الروح العالية التى تبث روح الإنتصارات عند اللاعب ،حيث يؤهل لحصد البطولات منذ الصغر وذلك ضمن تنفيذ الأجندة التدريبيه الخاصه بسموحة ، التى ترسم خارطة مستقبلية، إستعدادا لبناء جيل قوى يساهم وينهض بالكرة المصرية، أندية ومنتخبات .
الجهاز الفنى القائم على نجاح اكاديمية سموحة كالتالى :
إلهامي فرج مدير القطاع
احمد فليكس نائب مدير القطاع
أمير فرج مشرف على الفريق
ديبو مدير فني
محمد بوتا مدرب عام
محمد عرفات مدير حراس المرمي
اسلام بوفون مدرب حراس
مسعد مجاهد مركز إعلامى