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أكاديمية طيبة تنظم ندوة تثقيفية عن نشاط الجوالة

أكاديمية طيبة تنظم ندوة تثقيفية عن نشاط الجوالة

كتبت آية معتز صلاح الدين

..تحت رعاية الأستاذ الدكتور صديق عفيفى رئيس مجلس إدارة أكاديمية طيبة
نظمت رعاية الشباب بالأكاديمية ندوة تثقيفية عن نشاط الجوالة والكشافة ..
..وبحضور الأستاذة سهير الباشا مدير إدارة رعاية الشباب بالأكاديمية قام الأستاذ أحمد عثمان مفوض المنطقة الوسطى للكشافة البحرية بإلقاء محاضرة عن الجوالة
ومراحلها وتاريخها وتطورها وكيف أنها الطريق لإكتساب مهارات الدفاع المدنى والإسعافات الاولية وغيرها من الأنشطة من أجل خلق جيل صالح للوطن
وعقب الندوة دار حول مفتوح بين المحاضر والطلاب الحاضرين ..

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