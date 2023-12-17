مصلحى يعود ببطا لسكة الانتصارات ويهزم المطرية بهدف ل “غمرى”
كتب- مسعد انور
حقق فريق بطا بقيادة محمد مصلحى فوز غالى وثمين على فريق المطرية بقيادة مدربه عبد الحميد “ميدو” بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس يوم السبت على ملعب مركز شباب بطا، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
نجح محمد مصلحى فى تعديل أوراقه قبل استدار الستار على مباريات الدور الأول ،بتحقيق فوز هام وغالى على فريق المطرية بهدف دون رد سجله اللاعب محمود غمرى .
بهذا الإنتصار يرفع فريق بطا رصيدة للنقطة العاشرة فى المركز ال 11 ،بينما تجمد رصيد فريق المطريه فى المركز العاشر برصيد 13 نقطة.
عقب انتهاء المباراة قال محمد مصلحى المدير الفنى لفريق بطا، كنا محتاجين للفوز كبداية جديدة لأبناء بطا وسوف نستعد جيدا خلال الفترة القادمة لإعادة
الهيبة لفريق بطا كما كان فى السنوات الماضية.
وأختتم مصلحى قائلا :” أبناء بطا قادرين على تخطى الصعاب وتعاهدنا جميعا على بذل الجهد والسعى وراء الفوز وحصد النقاط وتعديل أوضاع الفريق بجدول الترتيب وذل يرجع للدعم المادى والمعنوي من قبل الاستاذ علاء خضر الراعى الرسمى للنشاط الرياضي والأستاذ علاء عابدين رئيس مجلس الإدارة وجماهير بطا الوفيه .