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خطاب يحسم مباراة الطيران بثلاثية لصالح طوخ.. فى القسم الثالث

خطاب يحسم مباراة الطيران بثلاثية لصالح طوخ.. فى القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

حسم محمد خطاب المدير الفني لفريق الكرة الأول لنادى طوخ ،المباراة التى جمعته بفريق الطيران بقيادة مدربه عمرو أبو الحسن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد فى إطار
منافسات الإسبوع ال11 من عمر مسابقة دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

واصل محمد خطاب سلسلة عروضه القوية بالفوز على فريق الطيران 3/1، سجل أهداف طوخ عبدالعزيز عادل “زيزو”،محمد مجدى،
محمد فهمى”حماصه”
بهذا الفوز يرفع فريق طوخ رصيدة للنقطة 20 فى المركز الثالث، بينما توقف رصيد الطيران عند النقطه 17 ويتراجع للمركز الخامس فى جدول الترتيب .

أكد محمد مصطفى النشيط المدير الإدارى لفريق طوخ أن مباراة الطيران كانت قويه ،وقدمنا سيمفونية كروية أمتعنا بها جمهور طوخ ،وكنا أحق بنقاط بالمباراة لعبنا بإسلوب وطريقة الكبار،وكل لاعب قدم ما طلب منه، أثناء شرح المدير الفنى لمحاضرة المباراة .

وقال خطاب :” لعبنا كرة جميلة وقدمنا اسلوب راقى واحترمنا فريق الطيران طوال 90 دقيقه لكن دافع وحافز الفوز بالمباراة كان عند لاعبى طوخ أكثر من الطيران ،
وقاتلنا من أجل الثلاث نقاط والمركز الثالث .

وأشاد خطاب عقب نهاية المباراة بمستوى وآدء لاعبى طوخ وكان أبرز هؤلاء اللاعبين حارس المرمى و حماصه وزيزو محمد مجدى وحسام وعبد الحليم ،والآن لابد أن نترك الفوز والفرحة وعلينا الاستعداد الجيد للمباراة القادمة أمام فريق ابو السعود خارج الديار آملين العودة بنقاط المباراة.

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