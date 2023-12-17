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بيان للقادة الليببين في ختام إجتماع القاهرة وترحيب بالحوار دون إقصاء أحد

بيان للقادة الليببين في ختام إجتماع القاهرة وترحيب بالحوار دون إقصاء أحد

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وخليفة حفتر ترحيبهم بالمشاركة بجولة الحوار الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وذلك دون إقصاء لأي طرف.
وفي ختام اجتماعهم في العاصمة المصرية القاهرة، أشار البيان المشترك لعقيلة صالح والمنفي وحفتر، إلى ترحيبهم بالمشاركة في جولة الحوار المذكورة شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها.
وأضاف المجتمعون في بيانهم: “نؤكّد أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، وأهمية دعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة”.

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