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بنها يقبض على وصافة القاهرة بالفوز على المرج 2/0

بنها يقبض على وصافة القاهرة بالفوز على المرج 2/0

كتب -مسعد مجاهد

فاز فريق نادى بنها بقيادة الجنرال محسن عبدالمحسن فوز صعب على فريق المرج بقيادة اشرف السيد “الساحر ” فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت على ملعب ميت راضى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

نجح فريق بنها فى حسم المباراة لصالحهم فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين مقابل لاشيئ ،سجلهما احمد محمد مصر الدين فى الدقيقه 49 ثم عزز اللاعب محمد محي محمد الهاتف الثانى لبنها فى الدقيقة 54.

بهذا الفوز يصل فريق بنها للنقطه 24 فى المركز الثانى ،بينما توقف رصيد المرج عند النقطه 14 فى المركز السادس فى جدول الترتيب.

جاءت المباراة قويه منذ البدايه ولكن سيطر فريق بنها على منطقة وسط الملعب وشن هجوم مكثف على مرمى فريق المرج ،فى حين تراجع لاعبى المرج لكن دون جدوى، حتىةاشار يوسف عبدالحافظ حكم الساحه 9 دقائق حيث تمكن فريق بنها من تسجيل الهدفين لينتهى اللقاء 2/1

وقال الجنرال عقب انتهاء المباراة أن هناك بعض الأخطاء والسلبيات فى الآداء سوف نعالجها خلال التدريبات الجماعية ونتلاشى اى سلبيات الفترة القادمة للحفاظ على شكل وأداء الفريق من أجل المنافسه وتحقيق آمال وطموحات أبناء العاصمه .

واضاف “الجنرال”
مؤكدا : هناك وقت كافى أمام بنها والأندية الأخرى لتعديل وترتيب الأوراق مره اخرى ومازال هناك دور كامل يحمل 13 مباراة نستطيع من خلالها تحقيق الهدف المطلوب.

وأختتم الجنرال قائلا: ” لا يفرقنا عن عن البلاستيك المتصدر إلا ثلاث نقاط بالجهد والتعب والتركيز نستطيع تتخطى هذه المرحلة ونحن قادرين على الصعود للقمه والمنافسة من وجهة نظرى ستظل حتى النهايه .

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