بنها يقبض على وصافة القاهرة بالفوز على المرج 2/0

الدالى يؤكد صدارة الجيزة بالفوز على حلوان برباعية

عوض: زيادة الحد الأدني للمعاشات ليصبح 1300 جنيه و الأقصي 10080 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني إعتباراً من شهر يناير 2024

كابتن عبدالله الزيات هذة هي أسباب هبوط مستوى لاعبي كرة القدم