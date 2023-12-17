بنها يقبض على وصافة القاهرة بالفوز على المرج 2/0
كتب -مسعد مجاهد
فاز فريق نادى بنها بقيادة الجنرال محسن عبدالمحسن فوز صعب على فريق المرج بقيادة اشرف السيد “الساحر ” فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت على ملعب ميت راضى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
نجح فريق بنها فى حسم المباراة لصالحهم فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدفين مقابل لاشيئ ،سجلهما احمد محمد مصر الدين فى الدقيقه 49 ثم عزز اللاعب محمد محي محمد الهاتف الثانى لبنها فى الدقيقة 54.