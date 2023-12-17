أخبار مصر
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة قطر
الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة قطر
تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أوراق اعتماد السفير طارق علي فرج الانصاري سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية
ويعد طارق الأنصاري من أبرز السياسيين والدبلوماسيين لدى دولة قطر، وشغل سابقًا منصب سفير دولة قطر في جمهورية جنوب إفريقيا، التحق بالعمل في وزارة الخارجية بعد أن أنهى دراسته الجامعية في الدوحة عام 1996.
ووفقا لتقارير مختلفة، لدى “الأنصاري” خبرات دبلوماسية متراكمة من خلال مشاركته الفعالة في العديد من البعثات الدبلوماسية والمشاركة في العديد من اللجان الفنية والاقتصادية والتنموية، ومن خلال تمثيل بلاده في عدد من المؤتمرات الإقليمية والدولية، فحصل على عدة ترقيات وأصبح مستشار بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وشغل الأنصاري عددًا من المناصب الدبلوماسية البارزة، حيث تولى منصب مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية القطرية، ورئيس مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة في نيويورك، وقبلها نائب رئيس مكتب الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكان مستشارًا بالوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة.