لولا تضحيات ضباط الشرطة ما نعمنا بالاستقرار والأمن
بدمياط
تقديراً لجهوده في تحقيق الأمن والسلامة المرورية بمدينة فارسكور والزرقا التابعين لمحافظة دمياط وبمناسبة يوم المرور العالمي ، حيث يقدم التهنئة له المستشار احمد مصطفي فعص القطب الوفدي الكبير رئيس لجنة الوفد بمركز فارسكور والكاتب الصحفي عبده خليل بجريدة الوفد و
المتحدث الرسمي للحزب الوفد بدمياط ، شاكرين جهود ودورة الكبير بكل الظروف وعلى مدار الساعة لتنظيم الحركة المرورية وأداء المهام الموكلة إليه ، كما جرت زيارة مقر فرع مرور فارسكور والزرقا وتقديم التهنئة والمعايدة لرئيس الفرع النقيب سعيد شوقي رئيس وحدة مرور فارسكور والزرقا وجميع الضباط والعناصر في الوحدة واضاف خليل ما يفعلة شرقي رئيس وحدة مرور فارسكور والزرقا يستحق الشكر والتقدير من المجتمع بمركزي فارسكور والزرقا هذا الرجل والقوة المرافقة معة لا تعرف تقلبات الجو ولا يمنعهم من اداء نهامهم حر_ ولا برد_ ريح او مطر يعملون تحت كل الظروف وفي كل الاجواء .
تحية شكر واجبة من مكتب جريدة الوفد ليس للمرور دمياط فقط وانما للقيادات الشرطة وعلي راسهم اللواء حسام توفيق مساعد الوزير لامن دمياط