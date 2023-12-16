سبورتعاجل

رع يهزم شبين بخماسية ويتصدر القليوبية والوصيف صراع جديد ل قها وشبين

رع يهزم شبين بخماسية ويتصدر القليوبية والوصيف صراع جديد ل قها وشبين

كتب -مسعد مجاهد

انتهت أمس 5 لقاءت قوية جميعها بالفوز فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة القليوبية لكرة القدم.

حيث تغلب فريق رع بقيادة محمد عبدالله،
على فريق شبين القناطر بخمسة أهداف مقابل هدف ليعتلى الصدارة منفردا، برصيد 21 نقطة ليظل فريق شبين فى المركز الثانى برصيد 19
نقطة.

كما فاز فريق قها بقيادة مدربه سيد حرشه خارج الديار على فريق الاتحاد السودانى 3/1 ، ليرفع رصيدة للنقطة 19 محتل بهم مركز الوصيف بالتساوى مع فريق شبين فى عدد النقاط.

وفاز فريق شبلنجه على مسطرد بثلاثية نظيفة ،وفوز بيجام بقيادة محمد الخولى،
على فريق سكة حديد أبوزعبل بثلاثة أهداف لهدف، وتمكن فريق كفر عبيان بقيادة محمد عدوى من الفوز خارج الديار على فريق الرمله بهدفين مقابل هدف.

أما فريق شبلنجة بقيادة ياسر عرفه حقق فوز كبير على فريق مسطرد بقيادة محمد الصعيدي 3/1 فى مفاجأة من العيار الثقيل وحصل فريق الحريه على الراحة من هذه الجوله.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

1 الاتحاد 3 قها
1شبين 5 رع
3 بيجام 1 أبوزعبل
3 شبلنجه 0 مسطرد
1 الرمله 2 عبيان
الحريه. بااااااى

Post Views: 69
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of نجل عبد الناصر يرد عبر RT على اتهام سكرتير مبارك لوالده و”درينك” السادات

نجل عبد الناصر يرد عبر RT على اتهام سكرتير مبارك لوالده و”درينك” السادات

منذ 12 ساعة
Photo of العاطفة والعقل

العاطفة والعقل

منذ 12 ساعة
Photo of السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتفقد محلات وباكيات معرض “شباب مصر

السكرتير العام المساعد ببنى سويف يتفقد محلات وباكيات معرض “شباب مصر

منذ 12 ساعة
Photo of الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1200 حالة في ناصر ببنى سويف

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1200 حالة في ناصر ببنى سويف

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!