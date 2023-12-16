رع يهزم شبين بخماسية ويتصدر القليوبية والوصيف صراع جديد ل قها وشبين
كتب -مسعد مجاهد
انتهت أمس 5 لقاءت قوية جميعها بالفوز فى إطار منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة القليوبية لكرة القدم.
حيث تغلب فريق رع بقيادة محمد عبدالله،
على فريق شبين القناطر بخمسة أهداف مقابل هدف ليعتلى الصدارة منفردا، برصيد 21 نقطة ليظل فريق شبين فى المركز الثانى برصيد 19
نقطة.
كما فاز فريق قها بقيادة مدربه سيد حرشه خارج الديار على فريق الاتحاد السودانى 3/1 ، ليرفع رصيدة للنقطة 19 محتل بهم مركز الوصيف بالتساوى مع فريق شبين فى عدد النقاط.