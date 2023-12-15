دول أجنبية تطالب بوضع حد لعنف المستوطنين في الضفة الغربية

ونددت تلك الدول بـ”عجز إسرائيل عن حماية الفلسطينيين”، وطالبوا تل أبيب بتقديم الضالعين فيه إلى القضاء.

وقالت فرنسا، وأستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإسبانيا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، والنرويج وهولندا والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا والاتحاد الأوروبي في البيان إنهم “يعبرون عن قلقهم العميق في مواجهة الكم غير المسبوق من الهجمات التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية”.

وأفادت الخارجية الفرنسية في البيان المشترك بالقول “إننا ندين بشدة العنف الذي يرتكبه المستوطنون المتطرفون الذين يرهبون المجتمعات الفلسطينية”.

وشددت الدول على أن هذه الزيادة في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين غير مقبولة، وأنه يجب على إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، أن تحمي المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية كما يجب تقديم المسؤولين عن هذا العنف إلى العدالة.