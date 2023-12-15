المدير الفنى للأهلي المصري يعلق على مواجهة الاتحاد السعودي في مونديال الأندية

المدير الفنى للأهلي المصري يعلق على مواجهة الاتحاد السعودي في مونديال الأندية

كشف المدير الفني للأهلي المصري، السويسري مارسيل كولر، أن فريقه عازم على تجاوز عقبة اتحاد جدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، رغم قوة المنافس السعودي.

ويواجه الأهلي نظيره اتحاد جدة مساء اليوم الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم للأندية المقامة في السعودية

وقال كولر للصحفيين على هامش تدريب الأهلي الختامي قبل المباراة المرتقبة “شاهدت لقاء اتحاد جدة الأخير، فهو فريق كبير مدجج بالنجوم”.

وشدد “لكن الأهلي أيضا فريق كبير، ونسعى لتقديم مباراة ممتعة وتحقيق الفوز والتأهل”.

وحول تأثير أجانب اتحاد جدة، علق المدرب السويسري “المحترف الأجنبي ليس هو من يحدد المباريات، لكن الأمر يتوقف على جودة اللاعب بغض النظر عن جنسيته”.

ونوه “اتحاد جدة لديه أدوات أكبر، لكن ليست الأسماء هي من تحدد هوية الفائز، لأن الأداء في الملعب هو الفيصل”.

وأتم “لا يمكن توقع نتيجة اللقاء، فاتحاد جدة يلعب وسط جماهيره، أما نحن فنخطط للظهور بشكل قوي دون النظر للعوامل الخارجية”.

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات بوصفه بطل دوري البلد المضيف، فيما يمثل الأهلي قارة إفريقيا بعد إحرازه دوري الأبطال للمرة الـ11.

وحجز الاتحاد مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 3-0 الثلاثاء الماضي فيما تأهل الأهلي تلقائيا لهذا الدور.

ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.