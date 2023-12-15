الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1200 حالة في ناصر ببنى سويف
احمدورشان
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية “على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين،بقرية على زيدان مركز ناصر،مكونة من 8عيادات في8 تخصصات(الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 1237مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 59 ،معمل طفيليات 40،حالات الأشعة العادية 11، استصدار 6 قرارات للعلاج على نفقة الدولة- تحويل عدد 4 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج – موجات فوق صوتية 45 حالة