7 مباريات قويه فى دورى تالته القاهرة والقليوبية
كتب -مسعد مجاهد
الثانية ونصف عصر يوم السبت الموافق 16 من شهر ديسمبر الجارى تشهد ملاعب القاهرة والقليوبية 7 مواجهات نارية ضمن منافسات الإسبوع ال11 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
يحل فريق البلاستيك المتصدر برصيد 26 نقطة بقيادة مدربه أحمد عبدالغنى ضيف ثقيل على فريق قليوب صاحب ال17 نقطة والمركز الخامس بقيادة أحمد عبدالنبى وشريف شولا، وكلاهما عينه على الثلاث نقاط.
بينما فريق طوخ صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة بقيادة مدربه محمد خطاب يستضيف فريق الطيران بقيادة المدرب الشاب عمرو أبو الحسن صاحب المركز الرابع بنفس رصيد النقاط ليؤكد كلاهما احتلال المركز الثالث .
أما القناطر بقيادة اسماعيل ضم ضم يحل ضيفا على فريق هليوبوليس بقيادة وليد جابر من أجل تعديل الأوضاع فى الجدول .
ويأتى فريق أبو السعود بقيادة تامر عبدالنبى ضيف على فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر والمباراة لا تقبل القسمة على اثنين.
أما فريق بطا صاحب ال 4 نقاط بقيادة محمد مصلحى يستضيف فريق المطرية بقيادة عبد الحميد ميدو صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة .
بينما فريق بنها بقيادة الجنرال محسن عبدالمحسن صاحب مركز الوصيف برصيد 21 نقطة ، يواجة فريق المرج صاحب ال 14 نقطة والمركز السادس بقيادة اشرف الساحر ومحمود فلاحة ،على ملعب ميت راضى.
وفريق الماظه بقيادة محمد فتحى يدخل مواجهه شرسة أمام نظيره فريق إسكو صاحب المركز العاشر برصيد 11 نقطة بقيادة مدربه اشرف ابو رجيلة، على ملعب
اسكو .
والمباريات كالتالى :
قليوب * البلاستيك
هليوبوليس* القناطر