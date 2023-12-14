على سالم يشيد بنجاح دولة الإمارات في تنظيم الدورة ٢٨ لمؤتمر المناخ

رحب رجل الأعمال على سالم، رئيس مجلس إدارة شركة “الشحنة” لحلول الطاقة بتوصل مؤتمر المناخ المنعقد في دبي إلى توافق حول عدد من القرارات التاريخية، مشيدا بنجاح دولة الإمارات العربية الشقيقة في تنظيم الدورة الثامنة والعشرين للدول أطراف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ COP 28.

وأشاد سالم في تصريحات صحفية اليوم، أنه شعر بالفخر لمشاركته في المؤتمر بمدينة دبي واشتراك موظفي الشركة التي يديرها في العديد من النقاشات الهادفة لتقليل نسبة الانبعاثات والاستفادة من الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة “الشحنة” إنه يثمن قيادة دولة الإمارات العربية الشقيقة للمفاوضات التي أفضت إلى التوصل لـــ”توافق الإمارات” لدفع الجهد الدولي للتعامل مع أبرز قضايا العمل المناخي، وحشد الدعم المطلوب لتنفيذها وفقاً للتوصيات العلمية والمبادئ المُتفق عليها وعلى رأسها العدالة والإنصاف، ولاسيما الإنجاز التاريخي المتعلق بالخروج بالإصدار الأول للتقييم العالمي لجهود العمل المناخي منذ اتفاق باريس، وكذلك الإطار الخاص بالهدف العالمي للتكيف.

وأكد سالم أن نجاح الإمارات في ذلك يُعد إنجازاً جديداً يُضاف إلى قائمة الإنجازات العربية على هذا الصعيد، لاسيما بعد النجاح الذي تم تحقيقه العام الماضي في شرم الشيخ في مؤتمر COP 27.

ووجه التهنئة لرئيس الدورة ٢٧ لمؤتمر المناخ، الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر COP 28 على هذا الإنجاز وريادته المفاوضات المطولة التي استضافتها دبي على مدار الأسبوعين الماضيين.

واستضافت مدينة دبي على مدار الأسبوعين الماضيين مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ “كوب 28″، لدفع الدول إلى تسريع وتيرة الانتقال للطاقات النظيفة.