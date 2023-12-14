خبير الأقتصاد د ” محمد مرزوق ” يتوقع تشكيل حكومة أقتصادية جديدة لأدارة الأزمات

كتب : وائل عباس

صرح خبير الأسواق المالية د ” محمد مرزوق ” أنه من المتوقع الأعلان قريبا عن تشكيل حكومة أقتصادية لأدارة الأزمات ؛ وخاصة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والأزمات الأقتصادية والتى يلعب فيها تجار السوق السوداء دور اللاعب الرئيسى ؛ سواء المتلاعب منهم في سبيل المكاسب الشخصية أو بعض التجار الذين تملى عليهم أچندات خارجية الهدف منها زعزعة الأستقرار وأظهار مصر بصورة غير مستقرة ؛ وأستفزاز جموع الشعب ضد القيادة الوطنية الرشيدة المتمثلة في السيد الرئيس .

وقال د ” محمد مرزوق ” ان كافة اللقاءات الإعلامية التي عقدت مع مرشحي الرئاسة في مصر خلت من الحديث عن المشاكل الأقتصادية الملحة في الفترة الحالية ؛ وهذا ما جعل المواطن المصري يشعر بشيء من الأحباط وتضائل الفرص فى التغيير نحو الأفضل ؛ بل أن الأغلبية قد أستشعرت أننا نرجع إلى الخلف وهذا بالطبع غير صحيح .

وأضاف مرزوق في لقاء مع المستشار الاعلامي والكاتب السياسي ” وائل عباس ” أن رؤية السيطرة على التضخم الجامح في مصر لم تتضح ، وأيضا حلول أزمة الطاقة وانقطاعات الكهرباء المتكررة لم تناقش بعد .

وأشار ” مرزوق ” إلى أن المواطن المصري يتطلع إلى حلول حقيقة لكل هذه المشكلات ، وأكد خبير أسواق المال العالمية ” محمد مرزوق ” انه لابد من تغيير جذري للحكومة المصرية وتعديل شامل لوزراء المجموعة الاقتصادية ، ويجب طرح أفكار جديدة على كل المستويات ، لأنه إذا أعيد انتخاب الرئيس السيسي فإنه هناك التزام دستوري بتقديم الحكومة لأستقالتها حتى لو أعيد تكليفها” ، متوقعا ألا يتم الإبقاء على الكثير من العناصر داخل الحكومة .

وحول سعر صرف الجنيه ، أفاد مرزوق أن الفجوة اتسعت بين الأسعار الرسمية والسوق الموازية ، وأصبح لكثير من السلع سعرها الخاص ؛ بل لم تقم الحكومة الحالية بالدور المنوط بها فى السيطرة على السوق السوداء وخاصة في السلع التموينية الأساسية .

وأضاف أنه “ليس هناك نية لتحريك سعر الصرف بعد الأنتخابات مثلما صرح رئيس الجمهورية وهذا يقطع الطريق أمام من يربط بين المسار السياسي وبين مسألة الحل الأقتصادي لأزمة الجنيه على المدى القصير” ؛ كما ان الحلول الاقتصادية لتلك الأزمات قد أختفت جراء التركيز على أزمة غزة .