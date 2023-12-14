الشارع السياسيعاجلمال و أعمال
خبير الأقتصاد د ” محمد مرزوق ” يتوقع تشكيل حكومة أقتصادية جديدة لأدارة الأزمات
خبير الأقتصاد د ” محمد مرزوق ” يتوقع تشكيل حكومة أقتصادية جديدة لأدارة الأزمات
كتب : وائل عباس
صرح خبير الأسواق المالية د ” محمد مرزوق ” أنه من المتوقع الأعلان قريبا عن تشكيل حكومة أقتصادية لأدارة الأزمات ؛ وخاصة في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والأزمات الأقتصادية والتى يلعب فيها تجار السوق السوداء دور اللاعب الرئيسى ؛ سواء المتلاعب منهم في سبيل المكاسب الشخصية أو بعض التجار الذين تملى عليهم أچندات خارجية الهدف منها زعزعة الأستقرار وأظهار مصر بصورة غير مستقرة ؛ وأستفزاز جموع الشعب ضد القيادة الوطنية الرشيدة المتمثلة في السيد الرئيس .
وقال د ” محمد مرزوق ” ان كافة اللقاءات الإعلامية التي عقدت مع مرشحي الرئاسة في مصر خلت من الحديث عن المشاكل الأقتصادية الملحة في الفترة الحالية ؛ وهذا ما جعل المواطن المصري يشعر بشيء من الأحباط وتضائل الفرص فى التغيير نحو الأفضل ؛ بل أن الأغلبية قد أستشعرت أننا نرجع إلى الخلف وهذا بالطبع غير صحيح .