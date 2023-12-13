شبورة كثيفة غداً وطقس لطيف نهارا والصغرى بالقاهرة 15

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من مدن القناة ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس

: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 13، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 12..