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زاهي حواس يجري عملية جراحية بالساق اليمني بألمانيا
زاهي حواس يجري عملية جراحية بالساق اليمني بألمانيا
قام عالم الآثار المصرية الدكتور “زاهي حواس” بإجراء جراحة اليوم بالساق اليمني، وقام بإجراء العملية الجراحية البروفيسور توراين في مستشفي هايدلبرج في المانيا، والدكتور الماهر احمد حجازي.
وقال البروفيسيور توراين ان العملية الجراحية تمت بشكل ممتاز و ان الدكتور زاهي حواس في حالة صحية ممتازة و سيعود لأرض الوطن قريبا.
وتمت بفضل الله العملية بنجاح وفقًا للتقارير الطبية المتاحة، ويتمتع الدكتور “حواس” حاليًا بحالة صحية مستقرة ويتلقى الرعاية اللازمة للشفاء، ومن المتوقع أن يتم تحقيق تعافيه الكامل في الأيام القليلة المقبلة.