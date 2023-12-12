عاجلمنوعات

مصمم الفنانة إلهام شاهين يشارك في معرض أنا عربية بالرياض الأسبوع القادم

مصمم الفنانة إلهام شاهين يشارك في معرض أنا عربية بالرياض الأسبوع القادم

كتبت:مروة حسن

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا على صفحتها بإنستجرام تتضمن كافة الفعاليات طوال فترة مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر، السينمائي الدولي،وافقت صورها بتعليقات حول ازيائها التي إرتدتها ،وكانت شاهين قد إرتدت مجموعة من الفساتين المتنوعة في ألوانها وتصميماتها بتوقيع المصمم السعودي قاسم القاسم ،الذي كان حريصا على إظهار النجمة الهام شاهين في حالة تألق وبريق طوال الفعاليات ونافس بظهورها مصممين عالمين ولبنانيين ،وكان الختام قد شهد إرتداء إلهام تصميما باللون الأخضر المطرز بالأحجار الكريمة وبحزام طويل حول الخصر.

كما إرتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا أسود اللون من تصميم قاسم القاسم “دار أزياء شالكي” خلال العرض الخاص لفيلم “أنف وثلاث وعيون” للمخرج أمير رمسيس.

وأجرت سلسلة مقابلات تليفزيونية إلهام حيث صرحت لمجلة سيدتي إنها المرة الاولي التي ترتدي فيها زيا لمصمم سعودي بعد أن كانت تعتمد على الماركات العالمية ووصفت تصميماته بالمبهرة.

بيت أزياء شالكي، من تصميم مصمم الأزياء السعودي قاسم القاسم، هو عمل حصري ومصنوع يدوياً من الأقمشة الفاخرة والغنية والخالدة من عدد من الدول حول العالم، كما أن التطريز صمم يدويًا خصيصًا.

يذكر أن إسم “شالكي” مستوحى من نسيج صوف الكشمير الأصلي الممزوج بالقطن السويسري.

كان قاسم القاسم مصدر إلهام للجمع بين التأثيرات من الثقافات المختلفة، والمزج بين الأساليب الشرقية والغربية، وقد سمح هذا النهج الفريد لشالكي بنحت مكانة خاصة بها في مجال الموضة والأزياء العالمية.

على صعيد آخر يشارك مصمم الأزياء السعودي قاسم القاسم في معرض “أنا عربية” المعرض الاكبر والأرقى الذي يضم مصممات ومصممي الأزياء في الشرق الأوسط ويقام ضمن فعاليات موسم الرياض بدءا من الأسبوع القادم.

Post Views: 68
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of إسـ ـرائيل تستعد لخطة جديدة حيال المساعدات القادمة من مصر

إسـ ـرائيل تستعد لخطة جديدة حيال المساعدات القادمة من مصر

منذ 3 ساعات
Photo of “مهندس يقـ ـتل أسرته وصديق شقيقه”.. تفاصيل جـ ـريمة مروعة في مصر

“مهندس يقـ ـتل أسرته وصديق شقيقه”.. تفاصيل جـ ـريمة مروعة في مصر

منذ 3 ساعات
Photo of رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد

رئيس الوزراء يتابع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد

منذ 3 ساعات
Photo of فريق المتابعين لمنظمة حقوق الانسان والتنمية تشيد بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات

فريق المتابعين لمنظمة حقوق الانسان والتنمية تشيد بشفافية الهيئة الوطنية للانتخابات

منذ 4 ساعات
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!