مصمم الفنانة إلهام شاهين يشارك في معرض أنا عربية بالرياض الأسبوع القادم
كتبت:مروة حسن
نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا على صفحتها بإنستجرام تتضمن كافة الفعاليات طوال فترة مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر، السينمائي الدولي،وافقت صورها بتعليقات حول ازيائها التي إرتدتها ،وكانت شاهين قد إرتدت مجموعة من الفساتين المتنوعة في ألوانها وتصميماتها بتوقيع المصمم السعودي قاسم القاسم ،الذي كان حريصا على إظهار النجمة الهام شاهين في حالة تألق وبريق طوال الفعاليات ونافس بظهورها مصممين عالمين ولبنانيين ،وكان الختام قد شهد إرتداء إلهام تصميما باللون الأخضر المطرز بالأحجار الكريمة وبحزام طويل حول الخصر.
كما إرتدت الفنانة إلهام شاهين فستانا أسود اللون من تصميم قاسم القاسم “دار أزياء شالكي” خلال العرض الخاص لفيلم “أنف وثلاث وعيون” للمخرج أمير رمسيس.
وأجرت سلسلة مقابلات تليفزيونية إلهام حيث صرحت لمجلة سيدتي إنها المرة الاولي التي ترتدي فيها زيا لمصمم سعودي بعد أن كانت تعتمد على الماركات العالمية ووصفت تصميماته بالمبهرة.
بيت أزياء شالكي، من تصميم مصمم الأزياء السعودي قاسم القاسم، هو عمل حصري ومصنوع يدوياً من الأقمشة الفاخرة والغنية والخالدة من عدد من الدول حول العالم، كما أن التطريز صمم يدويًا خصيصًا.
يذكر أن إسم “شالكي” مستوحى من نسيج صوف الكشمير الأصلي الممزوج بالقطن السويسري.