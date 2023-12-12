القليوبية: قها يبدأ الاستعداد لمواجهة الاتحاد وشبين يدخل معركه قوية مع رع دفاعا عن القمة
كتب -مسعد مجاهد
الثانيه ونصف عصر يوم الجمعة الموافق 15من شهر ديسمبر الجارى تشهد ملاعب القليوبيه 5 مباريات قوية ضمن منافسات الجولة التاسعة من دورى القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة القليوبية لكرة القدم، حين حصول فريق الحرية والسماع على راحة لهذة الجولة .
حيث تشهد الجولة لقاءات نارية نتائجها تحدد الفريق صاحب الصدارة والوصيف، والكراسي الموسيقية ستكون لها دورا كبير وفعال لتحديد وترتيب فرق القمة والقاع فى جدول الترتيب.
والمباريات جاءت على النحو التالى: