آمنة : يتلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات
كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء حول متابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات .
وأشار تقرير غرفة العمليات إلي وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين علي مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية .
وأوضح تقرير غرفة الأزمات بالوزارة ان السادة المحافظين يقومون منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني علي جميع اللجان الانتخابية في المراكز والمدن بالإضافة إلي متابعة الاجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .
وأكد التقرير ان اليوم الثالث لعملية التصويت تشهد اقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .