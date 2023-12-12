آمنة : يتلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

آمنة : يتلقي تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة سير العملية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية بالمحافظات

كتبت/مرفت عبدالقادر احمد

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بعد ظهر اليوم الثلاثاء حول متابعة فعاليات اليوم الثالث والأخير لسير العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 في جميع المحافظات .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلي وجود انتظام تام وتوافد كبير من الناخبين علي مراكز الاقتراع في جميع المحافظات وسط تقديم كل الدعم اللوجستي المطلوب من الأجهزة التنفيذية للمحافظات لجميع الناخبين لتيسير عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر للخروج بمشهد انتخابي يليق بالدولة المصرية .

وأوضح تقرير غرفة الأزمات بالوزارة ان السادة المحافظين يقومون منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني علي جميع اللجان الانتخابية في المراكز والمدن بالإضافة إلي متابعة الاجراءات عبر مراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

وأكد التقرير ان اليوم الثالث لعملية التصويت تشهد اقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية من المواطنين من الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يقوم بها السادة المحافظين وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات والتنسيق والتعاون مع جميع المديريات الخدمية والجهات المعنية للخروج بالمشهد الانتخابي بصورة تليق بالدولة المصرية .

كما حرص اللواء هشام آمنة علي الاطمئنان من السادة المحافظين عبر اتصالات من خلال مقر الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بالديوان العام للوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة من خلال البث المباشر والتواصل عبر خاصية الفيديو كونفرانس لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان بالمحافظات والعمل علي تذليل أي شكاوي أو مشكلات تواجه المواطنين فيما يخص عملية التصويت للحفاظ علي حقهم الدستوري والقانوني بكل حرية والعمل علي الظهور بالشكل الحضاري واللائق أمام دول العالم .

وأكد وزير التنمية المحلية أن السادة المحافظين أشاروا إلي تقديم كل التسهيلات للمتابعين والمراقبين المحليين والدوليين المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة العملية الانتخابية ، لافتاً الي ان غرفة العمليات وادارة الأزمات بالوزارة لم ترصد أي معوقات أو مشكلات تواجه الناخبين في الادلاء بأصواتهم بمختلف اللجان الانتخابية بالمحافظات و الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.