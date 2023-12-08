وكيل وزارة الصحة بالفيوم يستقبل رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة والوفد المرافق لها
الفيوم – احمد العجماوى
استقبل الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم ،،،
الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية و التمريض بوزارة الصحة والسكان ،،،
والوفد المرافق لها بمكتبه أستمر لمدة ساعة عقب زيارة سيادتها وفريق الوزارة لمحافظة الفيوم والمرور على بعض منشأت الرعاية الاساسية بجميع انحاء المحافظة وذلك بحضور الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجي بالمديرية،،
وذلك لمناقشة توفير الأخصائيين من المستشفيات لمنشأت مبادرة تطوير الرعاية الأولية،
عقب ذلك عقد اجتماعا موسعا بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية أستمر لمدة ساعتين ،،
وتم خلال الاجتماع المسائى الذى حضره جميع مديرى الادارات وفريق اشراف الرعاية الاساسية مناقشة ملاحظات المرور ومتابعة صيانة الاجهزة المعطلة ومتابعة إنجاز منشأت حياة كريمة ومتابعة منشآت مبادرة تطوير الرعاية الاولية وتوفير الأخصائيين بها والتأكد من تفعيل الملفات العائلية،،،