وكيل وزارة الصحة بالفيوم يستقبل رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة والوفد المرافق لها

وكيل وزارة الصحة بالفيوم يستقبل رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة والوفد المرافق لها

الفيوم – احمد العجماوى

استقبل الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم ،،،

الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية و التمريض بوزارة الصحة والسكان ،،،

والوفد المرافق لها بمكتبه أستمر لمدة ساعة عقب زيارة سيادتها وفريق الوزارة لمحافظة الفيوم والمرور على بعض منشأت الرعاية الاساسية بجميع انحاء المحافظة وذلك بحضور الدكتور شريف صبحى مدير الطب العلاجي بالمديرية،،

وذلك لمناقشة توفير الأخصائيين من المستشفيات لمنشأت مبادرة تطوير الرعاية الأولية،

عقب ذلك عقد اجتماعا موسعا بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية أستمر لمدة ساعتين ،،

وتم خلال الاجتماع المسائى الذى حضره جميع مديرى الادارات وفريق اشراف الرعاية الاساسية مناقشة ملاحظات المرور ومتابعة صيانة الاجهزة المعطلة ومتابعة إنجاز منشأت حياة كريمة ومتابعة منشآت مبادرة تطوير الرعاية الاولية وتوفير الأخصائيين بها والتأكد من تفعيل الملفات العائلية،،،

حيث قامت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية و التمريض بوزارة الصحة والسكان،،، يرافقها وفد من السادة مديرى ادارات القطاع وعلى راسهم الدكتور محمد عبد الله رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية،،

والدكتور أحمد عبد الغنى مدير عام ادارة الرعاية الاولية،،

بالمرور على عدد 20 وحدة من وحدات الرعاية الاساسية بالفيوم ،، حيث تم تقسيم الفريق الى 7 فرق قاموا بالمرور على جميع مراكز الفيوم كما أكدت سيادتها على دعمها لفريق العمل و تلبية احتياجاتهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.

حيث استقبل الدكتورة رئيس القطاع، و الدكتور أحمد عبد الغنى مدير عام الرعاية الاولية، والدكتور جمال الكاشف مدير عام ادارة السن المدرسى بوزارة الصحة ، بمركز يوسف الصديق الدكتورة نيفين شعبان مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية ، والدكتور أحمد عبد الهادى مدير الادارة الصحية ، والكتورة أمل السيد امين مساعد مدير الرعاية الاساسية، والاستاذة هالة أحمد مدير ادارة التمريض بالمديرية ،، والدكتور أحمد الملوانى منسق حياة كريمة بالمديرية ، والدكتور يحيى فخر الدين مدير السن المدرسى بالمديرية،، حيث تم المرور على المركز الطبى بالريان ضمن مبادرة حياة كريمة لمتابعة الانجازات وتمت مقابلة مدير المشروع المسئول وتم الاتفاق معه على ارسال خطة متابعة انتهاء الاعمال بنهاية الشهر كما وعد معالي دولة رئيس الوزراء ،،

و فى السياق ذاته قامت سيادتها بالمرور على المركز المتميز بالشواشنة حيث انه من وحدات التطوير ذات التردد العالى و التى يتوفر بها خدمة الأخصائي وتم الاستماع الى احتياجات المواطنين كما تم المرور على عيادة تنظيم الاسرة وتم التاكد من توفير الوسائل ،،،

و فى ادارة البندر قامت الدكتورة هالة العربى مدير عام ادارة الحد من الاعاقة بالوزارة ،،، بالمرور على مركز طبى كيمان فارس والسد العالى و الحادقة وذلك فى حضور الدكتور هانى انور مدير الادارة،، والدكتتورة ساندى حبيب من ادارة الرعاية الاساسية ،،،

كما قام الدكتور رئيس الادارة المركزية بالمرور فى ادارة المركز على وحدات العزب و اللاهون و منشاة عبد الله وذلك فى حضور الدكتور رضا تاج مدير الادارة ،،،

وفى سنورس تم المرور على وحدات الكعابى الجديدة ووحدة بنى عتمان و مركز طبى سنهور القبلية وذلك فى حضور الدكتورة منى سعد مدير الادارة،

بينما قامت الدكتورة أميرة محمد والدكتورة إيمان دويدار،، والأستاذ أحمد عبد التواب ،، بالمرور على مركز طبى ابو جنشو و وحدتى زيد والنصارية بمركز ابشواى ،وذلك فى حضور الدكتور راضى رشاد مدير الادارة الصحية ، والدكتورة فيرا اسحق من ادارة الرعاية الاساسية،

وفريق الجهاز الاشرافى بالإدارة ،،

وفى اطسا قامت الدكتورة آمال عبد الحى مدير عام ادارة رعاية الامومة والطفولة بالوزارة، بالمرور على مركز طبى الغرق ومركز طبى اطسا وذلك فى حضور الدكتورة نورة السيد مدير الادارة الصحية ، والدكتورة ابتسام روبى مدير رعاية الامومة والطفولة بالمديرية ،،

وقام فريق الوزارة بالمرور فى مركز طامية تم المرور على المركز الطبى بطامية والمركز المتميز بسرسنا وذلك فى حضور الدكتورة نشوى رحيم مدير الادارة الصحية،وفريق الرعاية الأساسية ،،،