الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 2000حالة في 8 تخصصات بقافلة مجانية باهناسيا بنى سويف

كتب احمدورشان

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف ،سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة “حياة كريمة”

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير،أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل،بتنفيذ قافلة طبية “على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين”بقرية سدمنت الجبل مركز اهناسيا،مكونة من 9 عيادات في8 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة ،النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة ، الرمد) وضمن إجراءات وقائية مشددة حيث تم الكشف على 2075 مريضاً وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 65،معمل طفيليات 48،حالات الأشعة العادية 13 ، وأشعة أسنان 4 ، استصدار 15 قرارا للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 132 حالة، تحويل 11 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

كما شملت القافلة عقد ندوات تثقيف صحي لعدد 100 مواطناً ، كانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد – متابعة الحمل – تنظيم الاسرة – سرطان الثدى – سلامة الغذاء-سوء استخدام الأدوية – الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة ) ، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد مواطن 100

من جانبه أشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، و عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.