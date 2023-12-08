الفيلم التونسي بنات ألفة يفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر
كتبت: مروة حسن
حقق الفيلم التونسي بنات ألفة إنجازاً جديداً بعد فوزه بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الاحمر.
ليواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث إستطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.
وكان الفيلم قد بدأ سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.
وأعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي منذ قليل عن إختيار الفيلم والفيلم من بطولة النجمة هند صبري و من إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي.