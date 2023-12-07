بشتيل يواجة حدائق الأهرام والصيد فى ضيافة الإعلاميين وأورانج يرحب بأبو النمرس..القسم الثالث
كتب -مسعد مجاهد
الثانيه ونصف عصر يوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجارى تقام 7 لقاءات قويه ضمن مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم .
أخطر لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة الكابتن سمير جودة وصالح عبدالحميد مقرر اللجان جميع الأندية المشاركة فى مسابقة دوري القسم الثالث بإقامة جميع المباريات فى الميعاد الرسمى المقرر له يوم السبت المقبل فى توقيت المباريات الرسمية.
حيث يواجه فريق الإعلاميين المتصدر بقيادة مدربه ياسر راشد برصيد 21نقطه نظيره فريق الصيد بقيادة طارق حسن صاحب المركز الخامس برصيد 16نقطة.
فيما يستضيف فريق بشتيل بقيادة المونديال جمال حواش صاحب مركز الوصيف برصيد 19 نقطه فريق حدائق الأهرام بقيادة محمود نصر صاحب ال6 نقاط والمركز ال12.