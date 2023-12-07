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بشتيل يواجة حدائق الأهرام والصيد فى ضيافة الإعلاميين وأورانج يرحب بأبو النمرس..القسم الثالث

بشتيل يواجة حدائق الأهرام والصيد فى ضيافة الإعلاميين وأورانج يرحب بأبو النمرس..القسم الثالث

كتب -مسعد مجاهد

الثانيه ونصف عصر يوم السبت الموافق 9 من شهر ديسمبر الجارى تقام 7 لقاءات قويه ضمن مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة التى تشرف عليها منطقة الجيزة لكرة القدم .

أخطر لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة الكابتن سمير جودة وصالح عبدالحميد مقرر اللجان جميع الأندية المشاركة فى مسابقة دوري القسم الثالث بإقامة جميع المباريات فى الميعاد الرسمى المقرر له يوم السبت المقبل فى توقيت المباريات الرسمية.

حيث يواجه فريق الإعلاميين المتصدر بقيادة مدربه ياسر راشد برصيد 21نقطه نظيره فريق الصيد بقيادة طارق حسن صاحب المركز الخامس برصيد 16نقطة.

فيما يستضيف فريق بشتيل بقيادة المونديال جمال حواش صاحب مركز الوصيف برصيد 19 نقطه فريق حدائق الأهرام بقيادة محمود نصر صاحب ال6 نقاط والمركز ال12.

بينما يحل فريق حلوان العام بقيادة محمد صفوت”كشرى”
صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطه، ضيفا على فريق المعادى صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة بقيادة مدربه أحمد الجداوى.

أما فريق دياموند بقيادة مدربه عمرو الدالى صاحب الوصافه بالتساوى مع بشتيل فى عدد النقاط يدخل مواجهه سهله أمام متزيل المجموعه بلا نقاط فريق اسمنت حلوان.

ويلعب فريق كاسكادا صاحب المركز الثامن برصيد 12 نقطة، مباراة قوية مع ضيفه
فريق منشية ناصر بقيادة محمد فتحى صاحب المركز ال11 برصيد 10 نقاط .

أما فريق أورانج بقيادة مدربه تامر عبد الخالق صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة يدخل مواجهه قويه أمام فريق ابو النمرس بقيادة مديره الفنى عماد قاسم صاحب المركز التاسع برصيد 10نقاط .

وآخر لقاءاتنا فريق صول بقيادة أحمد الضظوى الذى يحتل المركز الثالث عشر وقبل الأخير برصيد 4 نقاط فى مواجهه صعبه امام فريق أطيفح بقيادة شوقى محمد صاحب المركز التاسع برصيد 11
نقطة .

والمباريات كالتالى:

الاعلاميين* الصيد

المعادى *حلوان العام

دياموند * الأسمنت

بشتيل * ح الأهرام

صول * أطفيح

اورانج.* ابوالنمرس

كاسكادا * م ناصر

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