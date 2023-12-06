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عبدالنبى يضيف لقليوب نقطة غاليه ويصعد لمربع القاهرة الذهبي فى القسم الثالث

عبدالنبى يضيف لقليوب نقطة غاليه ويصعد لمربع القاهرة الذهبي فى القسم الثالث.

كتب -مسعد مجاهد

فى مباراة ماراثونية تعادل فريق قليوب بقيادة مدربه أحمد عبد النبى وشريف شولا بهدفين مقابل هدفين مع مضيفة فريق إسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة فى المباراة التى أقيمت بينهم أمس على ملعب نادى اسكو فى إطار منافسات الجولة العاشره من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.

نجح المدير الفنى أحمد عبدالنبى فى اقتناص نقصه هامة من فريق إسكو على ملعبه ووسط جمهوره
ليرفع رصيدة ل 17 نقطة ليدخل المربع الذهبى بالتساوى مع فريق الطيران وطوخ

قال عبد النبى أنه راضى كل الرضا عن آداء لاعبيه فنيا وبدنيا طول ال 90 دقيقه أمام فريق إسكو العريق وخاصة اللاعب عبدة عبدة مواليد 2004 الذى منح لعب راجل المباراة ،وأكد أنهم كانوا أحق بنقاط المباراة بشهادة الجمهور.

واضاف “عبد النبى” خلال حديثة لصفحة ملاعب بلدنا عبر صفحات السوشيال ميديا، أن التحكيم كان سيء ومنعنا من الفوز باللقاء ، ومنح فريق إسكو فرص من لاشيء هددت مرمانا
واستقبلنا هدفين بأخطاء تحكيمية .

وأكد المدرب هانى بليه أن فريق قليوب لعب مباراة كبيره وبدأ بالتسجيل فى مرمى إسكو مرتين،
وقال تعرضا لظلم تحكيمي أفقدنا السيطرة على المباراة
ولكن كنا الأفضل اداء ونستحق نقاط اللقاء.

وأختتم المدرب العام شريف شولا: ” مؤكدا على أهمية المباريات المتبقيه من الدور جدول مباريات الدور الأول، وقال لابد أن نطوى صفحة التعادل مع إسكو وعلينا
التركيز والاستعداد للمباراة القادمة أمام فريق البلاستيك المتصدر والمباراة على ملعب قليوب وبمثابة 6 نقاط

وأخيرا قال “شولا” أن الملعب والجمهور والحالة المعنويه للجهاز الفنى واللاعبين خلال هذه الفترة ، دافع وحافز للفوز والحصول على الثلاث نقاط بالرغم من صعوبة المباراة.، لكن لدينا الثقه الكامله فى مجموعة اللاعبين خاصة أنهم مزيج يجمع بين الشباب والخبرة ولديهم جميعا طموح الفوز والانتصارات.

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