عبدالنبى يضيف لقليوب نقطة غاليه ويصعد لمربع القاهرة الذهبي فى القسم الثالث.
كتب -مسعد مجاهد
فى مباراة ماراثونية تعادل فريق قليوب بقيادة مدربه أحمد عبد النبى وشريف شولا بهدفين مقابل هدفين مع مضيفة فريق إسكو بقيادة أشرف أبو رجيلة فى المباراة التى أقيمت بينهم أمس على ملعب نادى اسكو فى إطار منافسات الجولة العاشره من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية.
نجح المدير الفنى أحمد عبدالنبى فى اقتناص نقصه هامة من فريق إسكو على ملعبه ووسط جمهوره
ليرفع رصيدة ل 17 نقطة ليدخل المربع الذهبى بالتساوى مع فريق الطيران وطوخ