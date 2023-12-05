ضم ضم يستضيف خطاب فى دربي القليوبية.. دورى الدرجة الثالثة.
كتب -مسعد مجاهد
اليوم الثلاثاء الثانيه ونصف عصرا ، تقام مباراة هامة ومثيره ضمن مباريات الجولة العاشره للمجموعة السادسه مجموعة القاهرة والقليوبية التى تضم 14 فريق، والمباراة تجمع بين ناديين من أعرق أندية القليوبية .
فريق طوخ بقيادة مدربه محمد خطاب صاحب المركز الثالث برصيد 16نقطة، يحل ضيفا ثقيل على فريق القناطر بقيادة مدربه اسماعيل ضم ضم الذى يحتل المركز الثامن برصيد 12 نقطة ،وكلاهما طامعا فى نقاط المباراة.
يشهد ملعب القناطر اليوم ملحمة كرويه أبطالها إتنين من أهم وأنجح الشخصيات الذى قدموا العطاء الوافر وحققوا إنجازات مع أنديتهم ولهم بصمة واضحة فى الوسط الرياضي
الفوز ليس من داخل الملعب المباراة ستكون تكتيكية بحته.
حيث يقدم كل مدرب خبراته الرياضيه من أجل إنجاز المهمة ومتعة الجماهير والهدف الأسمى هو تعديل الأوضاع فى جدول الترتيب، حفاظا على تاريخ ومكانة الناديين بين الأندية الأعرق فى الوسط الرياضي.
ضمضم : طوخ ليسوا ضيوف ولكنهم أصحاب مكان، ونحن مستعدين لحفاوة أبناء طوخ الأشقاء .