البلاستيك يحافظ على صدارة السادسة وبنها يواصل الزحف للقمة مع الجنرال
كتب -مسعد مجاهد
انتهت منذ ساعات قليلة مباريات الجولة العاشره من دورى القسم الثالث المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية فى حين تأجلت مباراة ابو السعود وبطا ليوم غدا الأربعاء فى نفس التوقيت ،نظرا لإنشغال الملعب .
حيث حقق فريق البلاستيك بقيادة العبقرى أحمد عبد الغنى فوز ثمين على فريق الماظه بقيادة جمال ترك بخمسة أهداف مقابل اربعة، بينما تمكن فريق الطيران بقيادة مدربه عمرو أبو الحسن من الفوز على فريق بهتيم بقيادة ياسر عمر بهدف دون رد، وفاز فريق المرج بقيادة مدربه أشرف الساحر، على فريق الماظه خارج الديار بهدفين مقابل هدف واحد.
وحقق فريق بنها بقيادة الجنرال محسن عبدالمحسن فوز هام خارج الديار على فريق المطريه العنيد بهدف مقابل لا شيء أحرزة اللاعب على الجناينى، وفى لقاء الأشقاء تعادل فريق القناطر بقيادة مدربه اسماعيل ضم ضم مع فريق طوخ بقيادة محمد خطاب بهدف لكل فريق، تقدم محمود طه لاعب طوخ، وتعادل للقناطر المخضرم محمد شعبان .
وشهدت الجوله ايضا تعادل فريق إسكو بقيادة مدربه أشرف أبو رجيلة مع فريق قليوب بقيادة أحمد عبد النبى هدفين لكل فريق سجل لقليوب عبدة عبدالله مواليد 2004 وتعادل لإسكو الموهوب خالد ياسر .
وجاءت النتائج على النحو التالى:
5البلاستيك 4 هليوبوليس